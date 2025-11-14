川普將出席2026世界經濟論壇 白宮官員證實

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

白宮官員今天表示，美國總統川普將出席明年在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World EconomicForum）年會。

路透社報導，在這場年度聚會上，商業與政界領袖將共商當前緊迫的全球挑戰。

彭博（Bloomberg News）稍早引述知情人士說法報導，川普將率領龐大的隨行團隊與會。

2025年的世界經濟論壇年會於1月20日揭幕，這天也是川普的總統就職日，當時川普曾透過視訊連線向與會者發表演說。

