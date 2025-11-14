美國喬治亞工廠拘留事件 部分韓國勞工已返美

位於美國喬治亞州的工廠在今年9月有300多名韓國籍勞工遭到拘留，隨後獲釋返韓。事隔2個月，今天有當地消息指出，部分韓國勞工已持B1短期商務簽證回到喬治亞州工廠。

根據法新社今天報導，美國當局在9月大規模搜查韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資的工廠，拘留了475人，其中大部分為韓國人。

不過有業界消息人士告訴法新社，少數韓國勞工最近已返回喬治亞州的工廠，這些勞工似乎是工廠的分包商。

根據韓聯社報導，喬治亞東南部聯合韓裔會會長林泰煥（音譯）接受電話訪問時表示，親眼看到9月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留的韓國籍勞工當中，有3人於上個月持B1（短期商務）簽證重新入境美國。

林泰煥說：「他們雖然曾遭到拘留，但仍為完成工作而再次前往喬治亞州出差。」林泰煥指出，3名韓國勞工是使用既有核發的B1簽證入境美國，「機場入境程序沒有出現太大問題」。

不過報導指出，據傳有部分曾遭拘留的韓國勞工因此事件造成心理陰影，不希望再次前往美國，甚至正在考慮對ICE提起訴訟。