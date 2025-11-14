遭批恐助長毒梟 哥國總統撤回停止與美共享情報命令

快訊

中央社／ 波哥大13日綜合外電報導

哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）今天撤回先前威脅終止與美國長達數十年的情報合作，此舉先前被哥國前情報首長批評為「難以置信」與「荒謬」。

法新社報導，哥倫比亞總統裴卓11日突然下令，命政府停止與美國各級安全機構溝通與交涉，此舉震驚波哥大與華府當局。

美國在加勒比海及太平洋上對疑似運毒船展開打擊，裴卓的宣布讓他與美國總統川普之間因此引發的個人衝突更加升高。

多位前美國與哥倫比亞安全官員對此表達震驚與憤怒，警告此舉可能導致國內情勢不穩，並使更多古柯鹼輸出海外。

但裴卓的親信、內政部長貝尼德悌（ArmandoBenedetti）指出，兩國情報共享持續進行。

他聲稱外界「誤解」了裴卓的談話。

裴卓之後接見新任警官時表示，只要「美方承諾不將情報用於違反人權條約的行動」，哥倫比亞仍會與美國共享情報。

哥倫比亞安全部門表示，他們對裴卓最初的命令感到措手不及，這項命令是在晚上透過社群媒體發布。

裴卓以深夜社群貼文聞名，其中常出現錯字、事實錯誤，或提出最終沒有實現的倡議。

一名要求匿名的前警察首長稱裴卓的決定「荒謬」且「毫無道理」。

他對裴卓的決定強烈不滿，稱此舉可能助長販毒團體，使哥倫比亞輸出的古柯鹼「氾濫」。

過去數十年來，哥倫比亞軍方與情報部門是在與叛軍及販毒集團作戰中成長，被視為能力極強。他們也與美國機構關係緊密，並獲得美國數億美元協助。

與川普間長達數個月的私人衝突後，裴卓做出了上述宣布。川普未提供證據就指控裴卓涉入毒品販運。

美國之後對裴卓及其家人祭出金融制裁。

另一方面，裴卓則一再公開批評川普在加勒比海與太平洋的打擊行動，這些攻擊已擊沉20艘船並至少造成76人死亡。

