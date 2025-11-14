AI估值翻車怎麼辦？川普政府說不紓困 美智庫提解方

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國智庫建議，決策者應預先擬定對策，萬一AI估值崩跌，出手收購陷入困境的能源基礎設施資產。圖為維吉尼亞州一處資料中心。路透
美國智庫建議，決策者應預先擬定對策，萬一AI估值崩跌，出手收購陷入困境的能源基礎設施資產。圖為維吉尼亞州一處資料中心。路透

根據美國非營利智庫「公共企業中心」分析師Advait Arun本周撰寫的報告，若AI公司估值出現大幅修正，將產生廣泛衝擊，決策者應預先擬定對策，出手收購陷入困境的能源基礎設施資產，協助其重新調整以滿足未來需求，

上周，OpenAI財務長Sarah Friar一度主張聯邦政府為其AI基礎設施融資提供擔保，隨後撤回言論。白宮AI與加密貨幣主管David Sacks則在X發文表示，政府不會為AI紓困，會以加速審批和擴大電力供應來支撐AI基建。

未來數年，AI基建需求預估將達數兆美元。摩根大通分析師Tarek Hamid指出，「AI軍備競賽」很可能發生，仿效《降低通膨法》的聯邦支持，用於協助電網與電力現代化，極具可行性。

《大而美法案》恢復企業購置合格設備可在第一年就100%折抵稅額，這使得Alphabet、亞馬遜與Meta等公司最新財報，都出現整體應稅收入大減、現金流增加的情況。美國各州也祭出稅務優惠，吸引大型科技公司投資AI基礎設施。

Arun警告，一旦AI基建過度擴張、利潤下滑，維吉尼亞北部、德州以及中西部等資料中心熱區，都將因投資縮水與融資成本上升而首當其衝。大量閒置設施也會造成公用事業的財務壓力，因其電力採購與費率規畫多半建立在資料中心需求持續成長的假設之上。

美式教育雖然常被批評鬆散，但它真正的精神是培養學生的主動性與批判思考能力。這樣的學習環境中，老師的角色更像導師(mentor),負責點燃學生的求知慾,而不是單純灌輸標準答案。

