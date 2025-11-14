民主黨地方勝選激勵士氣 川普支持度維持4成

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，民主黨最近在州及地方選舉獲勝後，黨籍選民對明年國會選舉表現出比共和黨人更高的參與熱情。調查並顯示，共和黨籍總統川普的支持度穩定維持40%。

這項為期6天、在昨天結束的民調發現：44%自認為民主黨的登記選民表示自己對2026年11月3日的選舉「非常熱衷」去投票；相較之下，只有26%的共和黨人有同感。另外，約79%的民主黨人說，如果沒去投票將會後悔，共和黨人則有68%這麼認為。

美國聯邦眾議院435席將在明年全數改選，參議院100席中也有35席要改選。目前兩院皆由共和黨掌控。

自川普去年當選總統以來，民主黨普遍士氣低落，然而今年11月4日的選舉中，民主黨在維吉尼亞、紐澤西州長選戰，以及紐約市長選舉中獲得全面勝利，令黨內士氣大振。

另外，加州選民通過了一項重劃國會議員選區的提案，預料將有利民主黨；加州州長稱這項措施是為了反制共和黨在其他州主導的選區重劃舉動。

距離明年期中選舉還有一年，目前兩黨在多數領域呈五五波。若今天就舉行國會選舉，41%登記選民表示會選擇民主黨候選人，40%則支持共和黨候選人，這一差距在民調3個百分點的誤差範圍內。

●選民關心經濟民生

民生議題似乎是選民最關心重點，45%受訪者認為候選人對生活費用的立場很重要。在民生議題上，38%登記選民認為民主黨提出較佳方案，36%則認為共和黨的較好。

至於哪一黨能管理好美國的經濟，有40%選民認為共和黨表現較佳，38%力挺民主黨，以共和黨領先2個百分點，不過，民主黨已逐步縮小落差，在今年9月，民主黨在經濟議題的支持率曾落後13個百分點。

在移民議題上，最新調查顯示選民較支持共和黨，為46%對34%。但僅14%受訪者說這是明年選舉最重要的議題；相比之下，有26%認為民主價值與規範才是關鍵。而且整體上，有43%選民傾向民主黨的移民議題，僅34%支持共和黨。

●川普支持度維持低點

川普的支持率仍處於今年1月上任以來的最低水準。自5月中旬以來，路透社/益普索的每次民調都顯示，他的支持率與目前的水準相差無幾，僅相差一兩個百分點。對他的表現表示不滿的人數比率上升，從5月16日至18日民調的52%，上升到最新民調的58%。

去年總統大選，川普憑藉著解決通貨膨脹飆升問題的承諾而贏得選舉，通膨正是負面影響民主黨籍總統候選人拜登的一大因素。

但如今美國民眾對川普因應生活成本問題的表現評價極低，62%的民眾不認同他對民生經濟的處理方式。自川普1月上任以來，通膨速度持續攀升，而就業市場卻繼續疲軟。

這次路透社/益普索民調以線上方式訪問1200位美國成年人，調查結束時，國會正好表決通過，結束美國史上最長的政府停擺事件。這起事件導致民主黨內部分歧，11日共有8位民主黨參議員與共和黨站在同一陣線，合作打破政府預算僵局。

●民主黨信心提振

與年初相比，民主黨人自我懷疑減少。最新調查結果，有39%民主黨選民同意「政黨已迷失方向」的說法，這已經比8月調查時的49%下降。

共和黨方面，22%認為政黨迷失方向，和8月的19%差異並不大。

根據調查，67%民主黨籍民眾對紐約市長當選人、民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）存有好感，65%對加州民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）有好感，兩者比率幾乎相同。