川普擬售沙國F-35引疑慮 五角大廈憂中國獲取技術

美國川普政府試圖敲定一項對沙烏地阿拉伯出售先進F-35戰機的協議之際，五角大廈情報報告指出，若川普政府將戰機出售給沙國，中國可能會試圖在沙國獲取先進的F-35技術。

「紐約時報」報導，知情人士透露，研究過這項軍售案的五角大廈官員擔憂，F-35技術可能因中國間諜活動或中國與沙烏地的安全夥伴關係而外洩。這些風險已在國防部轄下國防情報局（DIA）彙編的一份廣泛報告中概述。

川普政府和沙國一直試圖敲定協議的最終細節，美國武器製造商將以數十億美元的價格向沙國出售48架F-35戰機。

知情人士透露，美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）預料將批准這項協議，之後才會進入跨部會審查程序。

美國官員表示，沙國實際領導人、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）預計將於18日在白宮與川普會面。議程上的首要項目是潛在的F-35軍售案和一項共同防禦協議。沙國是美國武器的最大買家。

2020年時，首任川普政府同意向阿拉伯聯合大公國出售F-35戰機，作為「亞伯拉罕協議」（AbrahamAccords）中促使阿聯與以色列關係正常化的一環。

部分美國官員反對這項軍售，原因是阿聯與中國關係密切，且擔心以色列的軍事優勢會被削弱。

拜登政府2021年初暫停這項交易以進行審查，主要擔憂是如果F-35戰機落入阿聯手中，中國可能會獲取F-35技術。隨後，美國向阿聯提出一系列要求，包括在戰機中安裝鎖死鍵，以便美國政府在必要時能使其無法運作。阿聯官員認為這些要求過於苛刻，最終交易告吹。

如今，美方對沙國也出現同樣的擔憂。美國官員正在討論是否要對F-35技術設置保障措施，儘管目前尚不清楚哪些內容將被納入銷售協議，以及五角大廈的情報報告是否有提出任何建議。

中國與沙烏地之間存在一些軍事聯繫。中國軍方正在協助沙國建造和獲取能力更強大的彈道飛彈，並協助操作。民主黨國會議員於2022年6月，也就是時任總統拜登首度訪問沙國前，曾致函表達這些擔憂。

美國官員表示，沙國多年來一直向中國購買短程彈道飛彈，最近開始採購射程更遠、能力更強的中國飛彈。他們也開始獲取技術，以製造自己的零件、建立生產設施並進行試射，目標顯然是希望能夠自行生產飛彈。

位於加州蒙特瑞（Monterey）的密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）武器管制專家路易斯（Jeffrey Lewis）受訪時指出，他曾看過沙烏地一處飛彈試驗場的衛星影像，這座試驗場是中國試驗場的縮小版。

除了對中國獲取F-35技術的擔憂外，擬議中的軍售案也引發美國政府是否會損害以色列區域軍事優勢的疑問。以色列是中東地區唯一擁有F-35戰機的國家，並於2024年10月和2025年6月使用F-35對伊朗進行空襲。

國防情報公司詹氏公司（Janes）航空編輯詹寧斯（Gareth Jennings）表示，對沙國而言，採購F-35這款美國首屈一指的戰機，將使沙國空軍在匿蹤方面獲得重大優勢，並有助於飛行員評估複雜的戰場空間，這是沙國現有戰機機隊無法做到的。