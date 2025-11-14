快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

美宣布南方之矛軍事行動 打擊西半球毒品恐怖分子

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天宣布美國展開「南方之矛」（Southern Spear）軍事行動，目標是打擊西半球「毒品恐怖分子」。

路透社報導，赫格塞斯在社群平台X上發文表示：「我今天宣布展開『南方之矛行動』。」

赫格塞斯寫道：「這項任務由南方之矛聯合特遣隊（Joint Task Force Southern Spear）與美軍南方司令部（SOUTHCOM）主導，目的在保衛我們國土、剷除本半球的毒品恐怖分子，並保護我們國土不受那些正在殘害我們人民的毒品侵害。」

美軍南方司令部是美軍聯合作戰司令部之一，負責範圍涵蓋南美洲、中美洲及加勒比海地區31個國家。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及其他高階軍事領袖據報昨天在白宮向總統川普簡報相關區域軍事選項，包括可能對委內瑞拉發動地面攻擊等。

近來有消息指出，美軍本月10日第20度對疑似運毒船隻發動致命空襲。不具名五角大廈官員今天告訴國會山莊報，這場在加勒比海的空襲造成4名「毒品恐怖分子」死亡。

美軍自9月初在加勒比海和東太平洋地區展開反毒行動以來擊斃至少80人。川普政府宣稱目的是為了遏止毒品流入美國。

毒品 美軍 美國國防
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

把毒品恐怖分子趕出西半球！美防長宣布啟動「南方之矛行動」

金門男販售並把風跨海運安毒 一審判8年2月

影／高雄砂石場保全擁槍自重...工寮聚會吸毒 海巡突擊逮人

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

相關新聞

美國務院避評高市「台灣有事」發言 重申反對單方面改變台海現狀

日本首相高市早苗7日答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自...

美式教育沒救了？加州化學考試揭露教育弊病

美式教育雖然常被批評鬆散，但它真正的精神是培養學生的主動性與批判思考能力。這樣的學習環境中，老師的角色更像導師（mentor），負責點燃學生的求知慾，而不是單純灌輸標準答案。

美國明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情

美國聯邦政府結束關門，路透13日公布最新民調指出，民主黨支持者比共和黨支持者更期待明年的期中選舉；而生活開銷成為選民最關...

美移民新規：肥胖、癌症、糖尿病成拒發簽證理由

根據華郵取得的外交電報，美國已將肥胖、癌症及糖尿病等列為拒發移民簽證的理由，簽證官可自行評估申請人的健康狀況對美國造成的...

把毒品恐怖分子趕出西半球！美防長宣布啟動「南方之矛行動」

美國國防部長赫塞斯於美東時間14日晚間在「X」發文，宣布啟動一項名為「南方之矛」（Southern Spear）的新行動...

僵持43天美政府終於開門！圖解最久關門天數 前2名都是「他」

共和黨掌控的美國眾議院12日以222票對209票通過臨時開支法案，火速送往白宮，美國總統川普立即簽署生效，長達43天的美國聯邦政府史上最長停擺畫下句點，正式重啟運作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。