美宣布南方之矛軍事行動 打擊西半球毒品恐怖分子

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天宣布美國展開「南方之矛」（Southern Spear）軍事行動，目標是打擊西半球「毒品恐怖分子」。

路透社報導，赫格塞斯在社群平台X上發文表示：「我今天宣布展開『南方之矛行動』。」

赫格塞斯寫道：「這項任務由南方之矛聯合特遣隊（Joint Task Force Southern Spear）與美軍南方司令部（SOUTHCOM）主導，目的在保衛我們國土、剷除本半球的毒品恐怖分子，並保護我們國土不受那些正在殘害我們人民的毒品侵害。」

美軍南方司令部是美軍聯合作戰司令部之一，負責範圍涵蓋南美洲、中美洲及加勒比海地區31個國家。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及其他高階軍事領袖據報昨天在白宮向總統川普簡報相關區域軍事選項，包括可能對委內瑞拉發動地面攻擊等。

近來有消息指出，美軍本月10日第20度對疑似運毒船隻發動致命空襲。不具名五角大廈官員今天告訴國會山莊報，這場在加勒比海的空襲造成4名「毒品恐怖分子」死亡。

美軍自9月初在加勒比海和東太平洋地區展開反毒行動以來擊斃至少80人。川普政府宣稱目的是為了遏止毒品流入美國。