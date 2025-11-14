快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

蜜雪兒歐巴馬白禮服助吳季剛成名 新書揭秘時尚歷程

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬與她長期合作的造型師庫普（Meredith Koop）合著新書The Look於本月初出版，當中記錄她的時尚、髮型與妝容歷程。

美聯社報導，她在與哥哥羅賓遜（Craig Robinson）共同主持的Podcast節目IMO中回顧從芝加哥南區成長時期，到她成為美國史上首位非裔第一夫人的時尚選擇。

蜜雪兒．歐巴馬談到，在她擔任美國第一夫人的8年期間，她的服裝必須能應付多變的場合，從演講、會晤外國元首夫人等人，到與學童在她的菜園裡一同種菜。

她說：「我曾擔心，『穿著這件衣服能擁抱人嗎？會不會弄髒？』我就是那種沒人能夠預測我會做什麼事的第一夫人。」

她說：「我對服裝的看法是，它們可以讓人感到親近，也可以疏遠他人；如果你打扮得過於一絲不苟、過於講究、衣物又很挺、胸針很大，這就像在告訴大家：『請勿靠近。』」

她提到，在有拉繩隔離線的活動中，如果預期有人會上前擁抱，她就會避免穿白色衣服。接下來是她對自己幾套知名服裝選擇的看法：

蜜雪兒．歐巴馬在她的丈夫、前總統歐巴馬首次就職典禮上穿的白色單肩雪紡禮服，出自當時還默默無聞、出生於台灣的26歲設計師吳季剛之手。當她穿著這件禮服在就職舞會上亮相時，這個瞬間徹底改變了吳季剛的人生。她說，這就是當初的用意。

蜜雪兒．歐巴馬說：「我們開始意識到，我們的一舉一動都會傳遞訊息。這就是我們試圖透過我們的選擇來達成的目的，那就是改變人生。」

她也持續透過穿著其他後起之秀的設計作品，來幫助推動他們的事業發展。

蜜雪兒．歐巴馬在拜登就職典禮上穿著褲裝。她談到選擇由哈德遜（Sergio Hudson）設計的酒紅色套裝時說：「我真的就是從實用的角度來考慮的。」這套服裝有一件飄逸的及地大衣，她敞開穿著，讓腰間搭配金色大圓扣的腰帶外露，並搭配低跟靴子。

歐巴馬 蜜雪兒 服裝
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

出版業首創！深度Podcast特輯《無邊的哀傷》上線，用聲音陪你走過失去

煮麵水多水少有差嗎？製麵業者揭秘：「水量」正是麵條Q彈關鍵訣竅！

故宮甲子萬年展揭秘 李登輝「戒急用忍」、五元硬幣花紋都來自故宮

中職／陳傑憲送還對手再見安紀念球出發點很單純 揭秘快遞員是張閔勛

相關新聞

美國務院避評高市「台灣有事」發言 重申反對單方面改變台海現狀

日本首相高市早苗7日答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自...

美式教育沒救了？加州化學考試揭露教育弊病

美式教育雖然常被批評鬆散，但它真正的精神是培養學生的主動性與批判思考能力。這樣的學習環境中，老師的角色更像導師（mentor），負責點燃學生的求知慾，而不是單純灌輸標準答案。

美國明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情

美國聯邦政府結束關門，路透13日公布最新民調指出，民主黨支持者比共和黨支持者更期待明年的期中選舉；而生活開銷成為選民最關...

美移民新規：肥胖、癌症、糖尿病成拒發簽證理由

根據華郵取得的外交電報，美國已將肥胖、癌症及糖尿病等列為拒發移民簽證的理由，簽證官可自行評估申請人的健康狀況對美國造成的...

把毒品恐怖分子趕出西半球！美防長宣布啟動「南方之矛行動」

美國國防部長赫塞斯於美東時間14日晚間在「X」發文，宣布啟動一項名為「南方之矛」（Southern Spear）的新行動...

僵持43天美政府終於開門！圖解最久關門天數 前2名都是「他」

共和黨掌控的美國眾議院12日以222票對209票通過臨時開支法案，火速送往白宮，美國總統川普立即簽署生效，長達43天的美國聯邦政府史上最長停擺畫下句點，正式重啟運作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。