蜜雪兒歐巴馬白禮服助吳季剛成名 新書揭秘時尚歷程

美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬與她長期合作的造型師庫普（Meredith Koop）合著新書The Look於本月初出版，當中記錄她的時尚、髮型與妝容歷程。

美聯社報導，她在與哥哥羅賓遜（Craig Robinson）共同主持的Podcast節目IMO中回顧從芝加哥南區成長時期，到她成為美國史上首位非裔第一夫人的時尚選擇。

蜜雪兒．歐巴馬談到，在她擔任美國第一夫人的8年期間，她的服裝必須能應付多變的場合，從演講、會晤外國元首夫人等人，到與學童在她的菜園裡一同種菜。

她說：「我曾擔心，『穿著這件衣服能擁抱人嗎？會不會弄髒？』我就是那種沒人能夠預測我會做什麼事的第一夫人。」

她說：「我對服裝的看法是，它們可以讓人感到親近，也可以疏遠他人；如果你打扮得過於一絲不苟、過於講究、衣物又很挺、胸針很大，這就像在告訴大家：『請勿靠近。』」

她提到，在有拉繩隔離線的活動中，如果預期有人會上前擁抱，她就會避免穿白色衣服。接下來是她對自己幾套知名服裝選擇的看法：

蜜雪兒．歐巴馬在她的丈夫、前總統歐巴馬首次就職典禮上穿的白色單肩雪紡禮服，出自當時還默默無聞、出生於台灣的26歲設計師吳季剛之手。當她穿著這件禮服在就職舞會上亮相時，這個瞬間徹底改變了吳季剛的人生。她說，這就是當初的用意。

蜜雪兒．歐巴馬說：「我們開始意識到，我們的一舉一動都會傳遞訊息。這就是我們試圖透過我們的選擇來達成的目的，那就是改變人生。」

她也持續透過穿著其他後起之秀的設計作品，來幫助推動他們的事業發展。

蜜雪兒．歐巴馬在拜登就職典禮上穿著褲裝。她談到選擇由哈德遜（Sergio Hudson）設計的酒紅色套裝時說：「我真的就是從實用的角度來考慮的。」這套服裝有一件飄逸的及地大衣，她敞開穿著，讓腰間搭配金色大圓扣的腰帶外露，並搭配低跟靴子。