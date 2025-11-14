美國務院避評高市「台灣有事」發言 重申反對單方面改變台海現狀

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗13日出席參議院預算委員會會議。路透
日本首相高市早苗13日出席參議院預算委員會會議。路透

日本首相高市早苗7日答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自衛權。針對高市這番「台灣有事」言論，美國國務院發言人表示，「美國參與維持台灣海峽的和平與穩定」，並重申反對中國大陸或台灣任何一方單方面改變現狀的立場。

美國國務院發言人13日接受日媒JNN採訪時表示，「美國參與維持台灣海峽的和平與穩定」。針對兩岸關係，他指出「反對單方面改變現狀」，並補充說，「支持兩岸對話，期望意見分歧能透過非強制手段，以雙方可接受的方式和平解決」。

TBS指出，美國國務院發言人避免直接評論高市首相答辯時的發言，但此番說法顯示美國在台灣議題上仍維持一貫立場。

報導也提及，美國總統川普日前接受福斯新聞專訪，被問及中國大陸駐大阪總領事薛劍日前發表暗指日本首相高市早苗的「斬首論」時，避開直接批評中國，反而稱：「我們的盟友在貿易上剝削我們比中國還要嚴重。」

