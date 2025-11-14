美將歐洲4左翼團體列入恐怖組織 稱暴力反法西斯

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國川普政府今天將德國義大利及希臘的4個團體列為全球恐怖組織，指控他們是「暴力反法西斯運動」 （Antifa）；這是總統川普打擊左翼行動的一環。

綜合路透社與法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，他已將總部設於德國的「反法西斯東方組織」（Antifa Ost）列為「特別指定全球恐怖分子」，此外，還有希臘、義大利的3個團體，他強調這是為了延續川普對抗反法西斯運動「政治暴力」的承諾。

盧比歐表示，預計自11月20日起，會將這些團體列為「外國恐怖組織」；他並警告，華府還將鎖定全球其他相關團體。

美國國務院表示，「反法西斯東方組織」在2018年至2023年間在德國境內，針對他們所「認定的『法西斯分子』或『右翼勢力』人士」發動了多次攻擊；他們也被指控於2023年2月中旬在匈牙利布達佩斯（Budapest）發動了一系列襲擊。

川普在2017至2021年任內期間，曾揚言要追查反法西斯運動，並於今年9月簽署行政命令，將此團體定調為恐怖組織。

德國外交部和內政部都暫未對此置評。

德國國內情報機構在2024年的一項報告中，將「反法西斯東方組織」認定為暴力網絡。

此外，美國也將義大利的「非正式無政府主義聯盟／國際革命陣線（Informal Anarchist Federation／International Revolutionary Front）」，以及希臘的「武裝無產階級正義（Armed Proletarian Justice）」和「革命階級自衛（Revolutionary Class Self-Defense）」列為恐怖組織。

義大利總理辦公室表示暫不置評。

義大利 德國 恐怖組織
