川普延後對中出口管制措施 民主黨領袖批危國安

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦參議院少數黨領袖舒默等多位民主黨重量級參議員批評總統川普政府在上一輪美中貿易談判中，同意暫緩執行限制數以千計中國企業取得美國科技的措施，稱這是「將關鍵國安工具拱手讓人」。

路透社報導，美國9月29日推出的措施目的在阻止受制裁的中國企業藉由子公司網絡獲得原本無法取得的關鍵美國設備。

然而，川普上個月與中國國家主席習近平達成協議，同意將這項規定延後一年實施，換取中方同樣暫停一年的稀土礦產出口管制措施。稀土為科技產業重要原料，目前多由中國掌控。

舒默（Chuck Schumer）和魏登（Ron Wyden）等參議員昨天在信中呼籲川普恢復這項規定，認為延後實施將使美國發展的先進運算技術反而幫助中國實現自身目標，危及美國利益。

他們在信中寫道：「暫停這些管制措施會損害美國國家安全，而且將更難遏阻美國製半導體和其他先進技術非法轉移到中國官方相關實體。我們敦促府方恢復這些管制措施，停止將關鍵國安工具拱手讓人。」

根據商業情報平台WireScreen最新報告，這項規定禁止由先前受制裁企業持股50%以上的公司取得美國技術出口，此舉使得額外約兩萬家中國企業受到美國出口管制影響。這項規定原本受到兩黨對中強硬派讚賞，但川普政府喊卡引發反彈。

民主黨參議員在信中指出，暫停一年形同重新打開「漏洞」，讓黑名單上的外國公司關係企業有一年的時間可以趁機重組以規避這項規定。

他們還說，這項措施延後實施，反映川普「為尋求迅速達成『握手協議』以減輕自身挑起的貿易戰損害，選擇犧牲國家安全」的模式，令人不安，「我們敦促府方重新考慮這項錯誤策略，確保我國出口管制不再淪為談判籌碼」。

根據路透社取得的白宮發言人德賽（Kush Desai）聲明，白宮今天為自身辯護，聲稱「川普政府已實施一套嚴謹的出口管制機制，以保障我國經濟和國安」。

