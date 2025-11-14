快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

美國明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國民間10月18日再度發起「不要國王」（No Kings）抗議。記者陳熙文／攝影
美國民間10月18日再度發起「不要國王」（No Kings）抗議。記者陳熙文／攝影

美國聯邦政府結束關門，路透13日公布最新民調指出，民主黨支持者比共和黨支持者更期待明年的期中選舉；而生活開銷成為選民最關心的議題，並有多數選民表示對民主黨的計畫更有信心。

美國總統川普11月初迎來任內的第一場地方選舉，也被視為川普政府執政表現的首場檢驗，最後由民主黨大獲全勝，分別拿下紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州州長選舉。

這場選舉也被視為明年11月3日期中選舉的前哨戰，到時美國將針對435席聯邦眾議員和35席的聯邦參議員進行改選。

路透和國際市場研究機構益普索（Ipsos）的最新民調顯示，有44%的民主黨選民對明年選舉表示「充滿熱情」，相較於只有26％的共和黨選民有相同的感覺；此外，有79%的民主黨支持者稱他們如果沒有投票，會感到後悔，相較於有68%的共和黨支持者有相同的想法，代表民主黨可能在明年選舉中取得投票率的優勢。

至於如果現在就舉行選舉，誰會取得優勢？民調顯示，有41%的選民回答說會投給民主黨候選人，有40％的選民回答說會投給共和黨候選人，支持度差距僅1%，在民調誤差範圍之內，顯示兩黨支持度勢均力敵。

民調也指出45%的選民表示，候選人在生活開銷上的立場是他們投票最重要的考量；而在生活開銷的議題上，38%的選民認為民主黨有更好的政策計畫，36%的選民認為共和黨有更好的政策計畫。

不過，在經濟議題上，有40%的選民認為共和黨處理的更好，相較於38%的選民認為民主黨處理的更好，但民調也指出，選民對民主黨在經濟議題上的觀感已經好轉，民主黨在9月時還落後共和黨13個百分點。

路透和國際市場研究機構益普索（Ipsos）的民調於11月7日至11月12日共訪問938名登記選民，抽樣誤差為正負6％。

民主黨 民調
相關新聞

美國務院避評高市「台灣有事」發言 重申反對單方面改變台海現狀

日本首相高市早苗7日答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自...

美式教育沒救了？加州化學考試揭露教育弊病

美式教育雖然常被批評鬆散，但它真正的精神是培養學生的主動性與批判思考能力。這樣的學習環境中，老師的角色更像導師（mentor），負責點燃學生的求知慾，而不是單純灌輸標準答案。

美國明年期中選舉 路透民調：民主黨支持者更有熱情

美國聯邦政府結束關門，路透13日公布最新民調指出，民主黨支持者比共和黨支持者更期待明年的期中選舉；而生活開銷成為選民最關...

美移民新規：肥胖、癌症、糖尿病成拒發簽證理由

根據華郵取得的外交電報，美國已將肥胖、癌症及糖尿病等列為拒發移民簽證的理由，簽證官可自行評估申請人的健康狀況對美國造成的...

把毒品恐怖分子趕出西半球！美防長宣布啟動「南方之矛行動」

美國國防部長赫塞斯於美東時間14日晚間在「X」發文，宣布啟動一項名為「南方之矛」（Southern Spear）的新行動...

僵持43天美政府終於開門！圖解最久關門天數 前2名都是「他」

共和黨掌控的美國眾議院12日以222票對209票通過臨時開支法案，火速送往白宮，美國總統川普立即簽署生效，長達43天的美國聯邦政府史上最長停擺畫下句點，正式重啟運作。

