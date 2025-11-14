美移民新規：肥胖、癌症、糖尿病成拒發簽證理由

根據華郵取得的外交電報，美國已將肥胖、癌症及糖尿病等列為拒發移民簽證的理由，簽證官可自行評估申請人的健康狀況對美國造成的經濟負擔。國務院今天指出，川普政府這項措施意在防止移民體系成為納稅人的負擔。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）11月6日透過電報通知美國所有使領館這項變更，等於擴大現有醫療審查範圍，使其不再局限於傳染病，並為簽證官提供新的拒簽理由。

「你們必須考慮申請人的健康情形」。國務院電報指出，心血管及呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝及神經系統疾病、精神健康問題等可能需要數十萬美元的醫藥費。

電報並建議在決定是否核發簽證時考慮肥胖因素，指肥胖會導致睡眠呼吸中止、高血壓及臨床憂鬱症。一位不願具名的國務院高級官員指出，這份電報由政治官員起草，並未經常規審核程序，也未徵詢職業外交官意見。

中央社下午詢問國務院這項報導是否屬實，發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示：「眾所皆知，川普政府將美國人民的利益擺在首位，包括執行政策，以確保美國移民體系不會成為納稅人的負擔。」

移民律師戈埃爾（Vic Goel）認為，這項新指引賦予領事官員很大的裁量權，可以一些常見的健康狀況為由，拒絕移民及非移民簽證申請，但是這些健康狀況本身從來沒被視為取消簽證資格的理由。

世界衛生組織（WHO）統計，2022年全球約有16%的成年人符合肥胖標準，同年約14%患有糖尿病。

國務院的新指引還包括要簽證官考慮申請人是否已過退休年齡、撫養人口（如子女或年邁父母）人數，以及這些受撫養人是否有「特殊需求」或身心障礙。

批評意見認為，川普政府所依據的觀點是，患有疾病會對美國造成經濟負擔。

「雖然健康情形一向是領事官在判定公共負擔時可以考慮的幾項法定因素之一，但過往做法範圍狹窄，且僅限於特定情況，例如會導致政府收容治療的病症」，戈埃爾說。

「而這次電報指示官員考慮一系列常見的慢性疾病，並明確將這些疾病與申請人一生可能的醫療花費連結。」

移民律師海勒（Steven Heller）則指出，領事官員在如何解讀這份指引上享有高度裁量權，可以根據他們對規則的解讀來拒發簽證，等於給簽證官「更多不發簽證的理由」。

這項新指引也要求簽證官自行評估申請人的醫療狀況可能對美國造成的經濟負擔。

電報寫道：「申請人是否有足夠的經濟資源，能夠在預期壽命內支付這類醫療費用，而無須申請公共現金援助或政府長期收容治療？」

一名上週收到電報的外交官對華郵表示，國務院領導層一直積極找新方法來阻止外國人入境，或是拖慢入境速度。