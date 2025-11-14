美軍對涉嫌販毒船隻發動第20次打擊 船上4人無人生還

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國國防部官員今天指出，美國10日針對1艘涉嫌販毒的船隻發動第20次打擊，船上4人死亡

路透社報導，這名官員說：「這次打擊發生在加勒比海，4名販毒恐怖分子被擊斃，無人生還。」

這名官員表示，美國打擊行動迄今已造成79人喪生，2人受傷並被遣返原籍國，並曾有1次墨西哥當局在海上嘗試救援事件。

美國在加勒比海及拉丁美洲太平洋沿岸針對疑似販毒船隻的攻擊已造成數十人死亡。美國總統川普政府將這些人稱為「毒品販運恐怖分子」，造成美國數千人死亡，但未提供證據。

美國政府尚未公開解釋攻擊這些船隻的法律依據。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天反駁部分美國盟友對這些打擊合法性的質疑，表示歐洲國家無權指示華府如何捍衛其國家安全。

美國國防 死亡 販毒
