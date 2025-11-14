美國務院發出電報 肥胖恐無法申請美國簽證

根據政治新聞網Politico報導指出，美國國務卿魯比歐日前透過電報指示美國外交官，未來在審查美國簽證申請時，應考量外國申請者是否有肥胖和慢性疾病等，可以作為拒絕給予簽證的理由。

在美國移民法中有「公共負擔規則」（public charge rule）的評估標準，判斷非公民申請美國簽證等，是否有成為公共負擔的可能性；Politico指出，該規則阻止任何未來可能需要社會安全生活補助金或貧窮家庭暫時性救助金等公共協助的人移民到美國。

Politico指出，魯比歐的指示是對公共負擔規則比較嚴格的詮釋。

根據報導所取得國務院向各大使館和領事館發出的電報，其內容指出，自給自足是美國移民政策長期以來的原則，而基於公共負擔規則不予受理申請已經存在於美國移民法中超過100年之久。

電報說明，成人肥胖增加高血壓、呼吸問題、膽結石和膽囊疾病的風險，而這些疾病都需要昂貴的長期照護；簽證官員被指示要篩選並考量到申請者是否有心血管疾病、癌症和糖尿病。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，國務院的這分指引是川普政府致力於讓聯邦支出花在美國公民上的政策延伸。

凱利表示，過去100年來，國務院政策都包含拒絕會對美國納稅人造成財務負擔的簽證申請者的權力，這也包括到美國尋求公共資助的醫療照護，可能枯竭美國公民的醫療照護資源的人；凱利說，川普政府現在終於能執行這項政策，讓美國人優先。