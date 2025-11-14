快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

聽新聞
0:00 / 0:00

美政府停擺期間6萬人失業 重開首日仍近千航班取消

中央社／ 華盛頓13日專電
美國最長政府停擺落幕，白宮估6萬人失業。儘管聯邦政府重啟運作，今天仍有近千航班遭取消。 (美聯社)
美國最長政府停擺落幕，白宮估6萬人失業。儘管聯邦政府重啟運作，今天仍有近千航班遭取消。 (美聯社)

美國國會通過妥協撥款法案，總統川普昨晚簽署成法，正式終結美國史上最長的政府停擺。白宮估計，約有6萬名非聯邦政府員工因政府關門造成的經濟影響而失業；另外，儘管政府重啟運作，今天仍有近千航班遭取消。

共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺43天，創下美國史上最長的政府停擺。

美國聯邦政府重啟運作後，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（KevinHassett）今天向媒體表示，這次政府關門每週造成約150億美元的損失。

他指出，白宮經濟顧問委員會估計，約有6萬名非聯邦政府員工因政府關門造成的經濟影響而失業。

在美國這場預算僵局期間，數百萬人的糧食補助受影響、數十萬聯邦雇員領不到薪水，還造成航空交通大亂，飛航管制人員缺勤激增導致許多航班延誤或取消。

美媒「國會山莊報」（The Hill）報導，今天仍有近千航班遭取消。根據航班追蹤網站FlightAware數據，截至美東時間早上10時，共有996個航班遭取消，超越前一天的910個航班。

報導指出，11日共有1264個航班被取消，相較於10日的2422個航班和9日的2953個航班有所下降。

川普昨晚簽署法案，使聯邦政府得以重啟運作至明年1月30日。不過，這次政府關門造成的影響預計不會在短時間內消失，特別是在航空交通方面。

先前在政府關門期間，由於人力短缺及航空安全疑慮，美政府下令減少航班。在國會通過法案以重啟政府後，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）宣布，削減6%航班的措施將維持不變。

達菲及聯邦航空總署（FAA）昨天發布聲明表示：「在FAA持續評估系統是否能逐步恢復正常運作之際，這項6%的削減幅度將維持不變。」

航班 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台美貿易談判 台灣投資美國金額 美媒：3,500億美元起跳

白宮官員：若最高法院對關稅判決不利 擬以301、122條款伺候

川普擬普發逾6萬元關稅分紅 白宮：正評估如何執行

民進黨團盼在野黨支持財劃法修法 不要再丟包法案

相關新聞

創最長43天停擺 美政府重啟運作

共和黨掌控的美國眾議院十二日以二二二票對二○九票通過臨時開支法案，火速送往白宮，美國總統川普立即簽署生效，長達四十三天的...

民主黨曝光淫魔艾普斯坦電郵 「川普曾與受害者共度」

民主黨籍聯邦眾議員十二日公布「淫魔」富豪艾普斯坦生前所寫的三封電郵，內容指稱美國總統川普曾在艾普斯坦住處與一名性仲介受害...

美國務院發出電報 肥胖恐無法申請美國簽證

根據政治新聞網Politico報導指出，美國國務卿魯比歐日前透過電報指示美國外交官，未來在審查美國簽證申請時，應考量外國...

下周美眾院表決 要求公開所有淫魔檔案

幾名共和黨國會議員加入連署，要求司法部公開「淫魔」艾普斯坦生前所有檔案，使得連署人數達到法定要求。ＣＮＮ報導，眾院議長強...

僵持43天美政府終於開門！圖解最久關門天數 前2名都是「他」

共和黨掌控的美國眾議院12日以222票對209票通過臨時開支法案，火速送往白宮，美國總統川普立即簽署生效，長達43天的美國聯邦政府史上最長停擺畫下句點，正式重啟運作。

美政府停擺期間6萬人失業 重開首日仍近千航班取消

美國國會通過妥協撥款法案，總統川普昨晚簽署成法，正式終結美國史上最長的政府停擺。白宮估計，約有6萬名非聯邦政府員工因政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。