美民主黨忙內鬥 明年期中選舉添變數

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
民主黨輸掉美政府停擺攻防戰，參院少數黨領袖舒默成為眾矢之的。路透
美國史上最長政府停擺落幕後，民主黨迅速陷入新一輪內鬥。八名參議院民主黨人並未爭取到醫療補助法案的明確讓步，就跑票為共和黨提供重啟聯邦政府所需的關鍵贊成票，此舉猶如投入沸油的火星，使民主黨既有的裂痕進一步加深。

儘管參院民主黨領袖舒默在最終表決時投下反對票，且整個秋季都強硬表態反對共和黨的撥款方案，他仍成為眾矢之的。

這份協議也引爆基層反彈。部分支持者原以為，民主黨會在爭取延長年底到期的醫療補貼問題上堅持到底，但事態發展令他們質疑黨領導層「缺乏戰鬥力」。

知情人士透露，舒默雖曾私下斡旋，試圖同時留住中間派與維繫進步派動能，但最終既未換得實質立法成果，也無力阻止黨內倒戈，因而遭到嚴厲批判。

民主黨進步派眾議員歐凱秀在社群平台上，痛批支持協議的參院民主黨人「讓數百萬美國人面臨更高的醫療費負擔」，並暗示黨領導層在談判過程中「失去方向感」、「主動撤退」。她的影片與貼文迅速累積數十萬次點閱。

在華府之外，最猛烈的砲火來自面臨激烈初選的參議員候選人。企圖翻轉緬因州參院席次的民主黨候選人普拉特納抨擊舒默在政府停擺攻防中「搞砸了」，不應再擔任少數黨領袖。據傳緬因、愛荷華、德州等多地民主黨參院候選人也公開表態，不支持舒默下屆續任。

然而，舒默的領導權短期內並無立即危機。要求他下台的民主黨人中，無人屬於現任參院民主黨核心小組，且眾院少數黨領袖傑佛瑞斯已公開力挺；連自由派的佛蒙特州參議員桑德斯也承認，民主黨「沒有其他人選」。

但分析師警告，這場「內鬥失焦」恐拖累明年期中選舉。民主黨原本在健保議題占優勢，若持續將砲火對準自家人，而非鎖定阻擋補貼延長的共和黨，恐將削弱這項攻守兼備的議題優勢，讓原本有望翻盤的席次陷入變數。

中間派智庫「第三條路」主席班納特表示：「我們也不喜歡這份協議，但不代表民主黨應該對自己人開槍。焦點應鎖定在該負責的川普與共和黨，他們剝奪了數百萬人的醫療保障。民主黨內的自毀行為簡直瘋狂，必須停止。」

民主黨 共和黨 健保
