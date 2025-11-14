美聯社民調：聯邦政府停擺 兩黨都有「適度」責任

美國史上持續最長的政府關門歷經四十三天在十二日結束，此次停擺沒有贏家，只有傷害，且兩黨都難辭其咎。

美聯社報導，民主黨人要求的延長健保補貼條款未能納入開支協議，而掌控華盛頓權力核心的共和黨人也未能倖免於責難，民調結果及上周共和黨在州長與地方選舉失敗，印證這一點。

政府停擺後果影響數百萬民眾，包括失去收入的聯邦公務員和航班延誤或取消的乘客；俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫（ＳＮＡＰ）中斷，導致食物銀行前大排長龍，加劇人們在月底感恩節前的焦慮情緒。

部分民主黨議員提出幾項訴求，換取他們對短期撥款法案的支持，其中最核心的訴求是延長一項增強型抵稅，該抵稅降低透過「可負擔健保法」（ＡＣＡ）獲得的醫療保險成本。

ＡＣＡ補貼將於年底到期，若沒有這項政策，數百萬美國人的平均保費將翻倍；無黨派的「國會預算處」（ＣＢＯ）預測，明年將有逾二百萬人失去醫療保險。

民主黨議員呼籲就此談判，而共和黨人則表示，先通過撥款法案才有辦法談。為化解僵局，參院共和黨領袖熊恩最終承諾先通過撥款法案，十二月就延長ＡＣＡ補貼進行表決，但許多民主黨人要求更有保障的方式，而非可能失敗的投票。

此次政府停擺的政治利害關係龐大，兩黨領袖幾乎每天召開記者會，以引導輿論風向。

美聯社民調顯示，約百分之六十受訪者認為，川普和國會共和黨議員要對這次政府停擺負起「很大」或「相當大」責任，而百分之五十四的人對民主黨議員抱持相同看法。

至少百分之七十五的人認為，各方都要承擔「適度」責任，凸顯兩黨難辭其咎。

四日的維吉尼亞州、新澤西州州長選舉，可看出選民對政府關門的意見。民主黨人獲得壓倒性勝利，而川普則將地方選舉失利怪罪於政府關門；這不僅未改變共和黨的談判立場，川普反而呼籲參院共和黨人撤銷冗長辯論議事規則，形同剝奪多數黨與少數黨談判的必要性。

國會預算處表示，政府停擺結束後，美國經濟受到的負面影響將恢復，但無法完全消除，包括約一百一十億美元的永久經濟損失。