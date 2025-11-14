下周美眾院表決 要求公開所有淫魔檔案

幾名共和黨國會議員加入連署，要求司法部公開「淫魔」艾普斯坦生前所有檔案，使得連署人數達到法定要求。ＣＮＮ報導，眾院議長強生十二日宣布，下周將在眾院全院投票，表決是否強制司法部公布所有艾普斯坦案件的檔案。

提案十二日達到二一八名眾議員連署，得以啟動強制投票機制，眾院議長強生須在七個議事天後進行表決。參與連署者除了二一四名民主黨眾議員外，還有四名共和黨眾議員布波特、格林、梅絲和馬西。

美國總統川普與川普政府官員十二日對主張公布檔案的共和黨員擴大施壓。紐約時報報導，消息人士說，科羅拉多州聯邦眾議員布波特十二日被叫到白宮戰情室，與司法部高層官員、聯邦調查局人員開會。消息人士說，與布波特開會的官員包括司法部長邦迪、聯邦調查局局長巴特爾。

白宮發言人李維特證實這場會議，並說這是川普政府保持透明化的實例，由此可見政府官員願意與國會議員坐下來，討論國會議員的關切事項。

有三名共和黨女議員連署要求表決公布艾普斯坦資料，布波特是其中之一。紐約時報分析，就算提案在共和黨居多數的眾院獲得通過，送入參議院之後則毫無過關希望，而且川普還握有否決權，不過提案一旦通過，對川普與共和黨議員來說恐將等於政治災難。

不少共和黨議員陷入兩難，一邊要考慮效忠川普，一邊則要面對主張艾普斯坦案應更公開的選區選民。報導指出，川普在幕後運籌帷幄，盡量避免要求公布艾普斯坦檔案的提案在眾院交付表決。

川普一九九○年代就和艾普斯坦結交，川普說，兩人在艾普斯坦首度被捕兩年前、二○○○年代初就鬧翻。白宮曾表示，川普因艾普斯坦「行為怪異」而將他逐出海湖莊園。

川普先前曾說，他支持公開更多艾普斯坦檔案，但七月初他改口稱此案已結案。許多美國人認為這只是一個簡單的要求，不解川普為何要阻擋，現在川普的一些重要盟友也開始不滿。