民主黨曝光淫魔艾普斯坦電郵 「川普曾與受害者共度」

民主黨籍聯邦眾議員十二日公布「淫魔」富豪艾普斯坦生前所寫的三封電郵，內容指稱美國總統川普曾在艾普斯坦住處與一名性仲介受害者「相處數小時」，且川普「知道女孩們的事」。白宮發言人李維特隨即駁斥，指控民主黨人選擇性洩漏電郵抹黑川普。

私下形容川普「不曾吠的狗」

眾院監督委員會民主黨人十二日公布艾普斯坦二○一一年寫給女友季絲蘭．麥斯威爾的電郵。艾普斯坦寫道，「川普在我家待了幾小時，並與一名女子共度，但他一次都沒被警方提到」。艾普斯坦還寫道，希望女友能明白，川普是「不曾吠的狗」。民主黨眾議員指稱，上述女子是艾普斯坦案受害人之一。

外媒報導，不曾吠的狗暗指川普在本案中尚未露出線索。

另在二○一九年四月的電郵中，艾普斯坦則向作家沃爾夫指稱，「川普知道女孩們的事」，但確切意思不明。

川普一向否認與艾普斯坦案有任何關聯，並呼籲眾議員停止調查艾普斯坦案。因被控仲介未成年人賣淫而被聯邦起訴的艾普斯坦，二○一九年被發現死於紐約曼哈頓聯邦監獄牢房，死因為「自戕」，當時他正候審。

川普與艾普斯坦曾是朋友，但川普宣稱兩人早已鬧翻。艾普斯坦二○一九年被捕後，時任總統的川普聲稱，很多年前就和艾普斯坦沒往來，「約十五年沒講過話，我不喜歡他」。

在眾院監督委員會的民主黨人公布的電郵中，受害者姓名經塗黑處理。該委員會共和黨人說，被塗黑處理的就是四月在澳洲自戕身亡、曾遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害者吉弗瑞。吉弗瑞生前一直堅稱，川普並非對她施暴的加害者。她在回憶錄中寫道，她曾在川普的海湖莊園擔任ＳＰＡ助理，她爸爸是海湖莊園工作人員，透過爸爸才認識和藹可親的川普。

共和黨也公布兩萬份淫魔文件

該監督委員會共收到艾普斯坦遺產管理人交出二點三萬份資料，兩黨十二日公布的電郵是其一。民主黨當天先公布艾普斯坦電郵，緊接著共和黨公布他的兩萬多份文件。

李維特對此說，民主黨公布電郵中的匿名受害者就是吉弗瑞，但她再三堅稱，川普在其中沒犯任何錯。她在回憶錄中說，只見過川普一次，他對她「很友善」。她在法院作證時也供稱，並不認為川普知道艾普斯坦的罪行。

另一封電郵是艾普斯坦二○一八年，對川普前律師柯恩違反選舉的政治獻金法認罪時所寫。艾普斯坦寫道，清楚川普「有多髒」。公布這些電郵的民主黨人認為，其中的內容令人對川普與有關他對艾普斯坦駭人罪行的知情程度產生嚴重質疑。

川普反控是「艾普斯坦騙局」

川普十二日則在自創社媒真實社群發文指控民主黨人又一次提起「艾普斯坦騙局」，旨在不擇手段地轉移焦點，掩蓋他們在聯邦政府停擺和其他議題上的拙劣表現。川普表示，只有愚蠢的共和黨人才會掉進民主黨陷阱。

川普至今未被指控犯下和艾普斯坦有關的任何刑事罪行。川普一月回任後，美國司法部也結束對艾普斯坦案共犯的調查，宣稱「並無新事證」。