快訊

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

紐約咖啡期貨跌至本月低點...但比起去年此時仍貴了一半

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
紐約阿拉比卡咖啡豆13日一度跌至本月最低價位，前一日美國總統川普暗示可能調降咖啡豆關稅的影響仍在。 路透
紐約阿拉比卡咖啡豆13日一度跌至本月最低價位，前一日美國總統川普暗示可能調降咖啡豆關稅的影響仍在。 路透

紐約阿拉比卡咖啡豆13日連續第二天下跌，一度跌至本月最低，前一日美國總統川普暗示可能調降咖啡豆關稅的影響仍在。紐約咖啡期貨12日暴跌5.7%，寫9月中旬以來最大跌幅，因為川普當天被問到咖啡價格時說，「我們會調降一些關稅」。美國財政貝森特也附和這個說法。

阿拉比卡咖啡豆期貨上個月改寫歷史新高紀錄，一來是因為美國對進口咖啡豆課徵關稅，尤其是來自最大生產地巴西的豆子，讓交易商不願把豆子賣進美國，供給緊縮，價格不漲也難。其次是咖啡產地的天氣狀況不好，對咖啡生長不利，同樣會壓縮到供應面。

荷蘭合作銀行（Rabobank）在最新報告中預測，咖啡和可可豆價格明年有望同步下跌，主要是因為農民應該會大豐收，導致供給過剩，儘管農業市場依然對地緣政治風險相當敏感，甚至更加脆弱。

荷蘭合作銀行分析師群寫道，今年出現破紀錄的漲勢之後，阿拉比卡咖啡豆價格預估會在每磅2.5-3.5美元之間走穩，不過短期內可能還會繼續震盪。

紐約13日早盤，紐約咖啡豆期貨價格報每磅3.749美元，是11月以來低點，但比起去年此時仍貴了50%以上。

 

咖啡豆 美國 紐約
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

敬紐約塗鴉藝術 Harry Winston Graffiti珠寶閃耀還原街頭活力

明明沒多吃卻變胖？專家點名「4種食物」會讓皮質醇失控 咖啡也中招

兆豐證券、期貨 反詐評鑑績優

咖啡香蕉請注意？川普總統盯上「這些東西」 未來恐發布重大公告

相關新聞

川普開除聯準會理事庫克案 美最高院1/21言詞辯論

美國最高法院今天宣布，將於明年1月21日就總統川普試圖解除聯邦準備理事會理事庫克職務一案進行言詞辯論。川普此一挑戰聯準會...

經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

美國總統川普似乎在國內經濟表現上面臨龐大壓力。知情人士表示，他12日召集十多位華爾街大咖到白宮共進晚餐，包括摩根大通執行...

年薪高達700多萬還能到處遊山玩水！ 美國年輕人瘋搶這工作

來自美國科羅拉多州的奧哈根（Cassidy O'Hagan）才28歲，卻已去過許多過去連作夢也不會造訪的觀光勝地，例如馬...

美司法部：美軍對毒梟發動空襲不構成犯罪

美國司法部今天為針對涉嫌販毒的分子發動致命軍事打擊辯護，駁斥這些行動可能構成法外處決、應受法律起訴的指控

加州州長前幕僚長涉嫌竊取公款 出庭不認罪獲釋

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）前幕僚長面臨聯邦指控，因她涉嫌參與從前衛生及公共服務部長貝塞拉（Xavier...

43天… 史上最長停擺結束 聯邦政府終於重啟

共和黨掌控的眾院12日晚間以222票對209票通過爭議激烈的臨時開支法案，火速送往白宮，川普總統當即在橢圓辦公室簽署法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。