經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

美國總統川普似乎在國內經濟表現上面臨龐大壓力。知情人士表示，他12日召集十多位華爾街大咖到白宮共進晚餐，包括摩根大通執行長戴蒙、避險基金大亨艾克曼、貝萊德執行長芬克、摩根士丹利執行長皮克、高盛執行長蘇德巍、黑石集團執行長蘇世民，以及KKR共同創辦人克拉維斯等人。

英國金融時報報導，川普在12日簽署讓美國政府重新開門的新籌資法案的同一晚，召開這場晚宴。他上次召開類似集會是兩個月前，找來微軟納德拉、OpenAI奧特曼、蘋果庫克等科技業大咖，討論美國國內的人工智慧（AI）投資。

報導指出，川普政府正在經濟管理上面臨到壓力，尤其是有關生活成本，此議題已成為上周地方選舉的主要議題。

自川普去年11月勝選來，他與華爾街的關係一直紛紛擾擾，但近來已獲得緩和。川普政府的監管機關近來釋出將減少金融業繁複規則制定的訊息，使美國大銀行獲得激勵。摩根大通、高盛和摩根士丹利12日股價皆創下紀錄新高。

Citadel創辦人葛里芬透過發言人證實也出席晚宴。花旗執行長范潔恩據悉因行程衝突而婉拒出席。美國銀行（BofA）莫尼漢則據傳未被受邀。