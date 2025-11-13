川普開除聯準會理事庫克案 美最高院1/21言詞辯論

美國最高法院今天宣布，將於明年1月21日就總統川普試圖解除聯邦準備理事會理事庫克職務一案進行言詞辯論。川普此一挑戰聯準會獨立性之舉前所未見。

路透社報導，下級法官一項裁定暫時擋下川普解僱庫克（Lisa Cook）之舉。大法官們於10月表示，決定是否受理司法部要求撤銷這項裁定之前，將先聽取兩造辯論，使得庫克得以暫時留任。庫克由民主黨籍前總統拜登提名。

國會於1913年通過「聯邦準備法」（Federal ReserveAct）而創設聯邦準備理事會（Fed），內容規範須保護央行免於政治干預，總統只有在「有正當理由」之下才能將理事解任，但該法並未對「正當理由」加以定義，亦未規範解任程序。該法從未成為訴訟爭點。

哥倫比亞特區聯邦地區法院法官柯布（Jia Cobb）9月9日裁定，川普指稱庫克於上任前涉嫌房貸詐欺，很可能不足以構成根據聯邦準備法將其解任的理由。庫克否認這項指控。

最高法院近數月在一系列判決中允許川普解僱業經國會確立、理應不受總統直接控制的獨立聯邦機構成員。

這些判決顯示，目前由保守派以6比3占多數的最高法院可能準備推翻1935年涉及聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的一項重要判例，那起案件也跟保障這類職位有關。

最高法院將根據1月的辯論決定庫克是否續任，或是在下級法院就她遭到解職的訴訟進行期間必須先行離職。