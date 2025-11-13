罹神經退化性疾病 美國民權領袖傑西傑克遜住院
美國彩虹推動聯盟（Rainbow PUSH Coalition）今天表示，美國民權領袖傑西傑克遜（Jesse Jackson）因進行性上眼神經核麻痺症住院，目前正在接受觀察。
路透社報導，總部設於芝加哥的彩虹推動聯盟在聲明中說：「他已與這種神經退化性疾病對抗10多年。他最初被診斷罹患巴金森氏症（Parkinson'sDisease），但去年4月確診為進行性上眼神經核麻痺症（Progressive supranuclear palsy, PSP）。他的家人感謝各界此時的禱告。」
現年84歲的牧師傑西傑克遜自1960年代以來一直是美國民權運動的領袖。他曾與導師馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）攜手為非裔美國人等少數族群爭取權益，並於1968年在田納西州曼菲斯（Memphis）目睹金恩遇刺。
傑西傑克遜於2017年宣布罹患巴金森氏症，這個疾病會限制行動，病情會隨時間逐漸惡化。
2021年，他曾因確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院，之後又因跌倒撞傷頭部再度入院。
彩虹推進聯盟是由「拯救世人聯盟」（PeopleUnited to Save Humanity）與傑西傑克遜於1984年首度競逐民主黨總統提名失利後創立的聯盟合併而成。「拯救世人聯盟」為傑西傑克森於1971年創立的組織，目的在延續金恩的事業。
