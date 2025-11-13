快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

美司法部：美軍對毒梟發動空襲不構成犯罪

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國司法部今天為針對涉嫌販毒的分子發動致命軍事打擊辯護，駁斥這些行動可能構成法外處決、應受法律起訴的指控。

司法部發言人表示：「這些打擊行動是依據武裝衝突法所下達的合法命令，因此屬於合法行動。」

發言人指出，參與這些行動、造成至少76人喪生的美軍人員，無須擔心遭到起訴。

「軍事人員在法律上有義務服從合法命令，因此不會因執行合法命令而遭起訴。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）10日呼籲華府調查針對疑似運毒船隻的空襲是否合法，並指出，有「強烈跡象」顯示這些行動屬於「法外處決」。

近幾週美軍在加勒比海與太平洋地區多次出擊，鎖定華府聲稱運輸毒品的船隻。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，最近一次行動發生在上週末太平洋地區，共造成6人死亡。

「華盛頓郵報」今天報導，美國司法部早在7月就起草機密法律意見書，闡述這些打擊行動的法律依據，保障執行任務人員未來免受起訴。

川普政府在給國會的通報中表示，美國正與拉丁美洲毒品販運集團「進行武裝衝突」，並將這些組織定義為恐怖團體，以此作為發動打擊行動的法律依據之一。

圖克在接受法新社訪問時表示，這些針對疑似毒梟的行動應被視為「執法行動」，因此必須遵守國際人權法。

他指出，在此類行動中，「致命武力的使用必須受到嚴格限制，僅能作為面臨立即攻擊時的最後手段，但我們看到的情況並非如此」。

當被問及這些打擊是否構成法外處決時，圖克回應，「有強烈跡象顯示確實如此，但仍須進行調查」。

川普政府近來在拉丁美洲大幅增加軍事部署，宣稱此舉是為了徹底打擊毒品走私。

法律 美國國防 毒品
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

掃毒行動挨批　盧比歐：歐洲無權決定美如何捍衛國安

「驗證後最終用途」…中防稀土流入美軍 擬學美訂出口新制

哥倫比亞軍方空襲販毒游擊隊 擊斃19名武裝分子

相關新聞

美司法部：美軍對毒梟發動空襲不構成犯罪

美國司法部今天為針對涉嫌販毒的分子發動致命軍事打擊辯護，駁斥這些行動可能構成法外處決、應受法律起訴的指控

加州州長前幕僚長涉嫌竊取公款 出庭不認罪獲釋

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）前幕僚長面臨聯邦指控，因她涉嫌參與從前衛生及公共服務部長貝塞拉（Xavier...

43天… 史上最長停擺結束 聯邦政府終於重啟

共和黨掌控的眾院12日晚間以222票對209票通過爭議激烈的臨時開支法案，火速送往白宮，川普總統當即在橢圓辦公室簽署法案...

美聯邦設「打詐小組」 鎖定殺豬盤、中國加密貨幣詐騙

華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)12日宣布成立「打擊詐騙中心專案小組」(Scam Center Stri...

美史上最長政府停擺結束 兩黨沒贏家！3/4美國人認都要扛責

美國史上持續最長的政府關門最快可能在12日，也就是第43天結束，但此次停擺沒有贏家，只有傷害，且兩黨都難辭其咎。

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

民主黨眾議員12日公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所寫的三封電郵，內容指稱川普總統曾在艾普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。