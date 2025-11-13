美司法部：美軍對毒梟發動空襲不構成犯罪

美國司法部今天為針對涉嫌販毒的分子發動致命軍事打擊辯護，駁斥這些行動可能構成法外處決、應受法律起訴的指控。

司法部發言人表示：「這些打擊行動是依據武裝衝突法所下達的合法命令，因此屬於合法行動。」

發言人指出，參與這些行動、造成至少76人喪生的美軍人員，無須擔心遭到起訴。

「軍事人員在法律上有義務服從合法命令，因此不會因執行合法命令而遭起訴。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）10日呼籲華府調查針對疑似運毒船隻的空襲是否合法，並指出，有「強烈跡象」顯示這些行動屬於「法外處決」。

近幾週美軍在加勒比海與太平洋地區多次出擊，鎖定華府聲稱運輸毒品的船隻。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，最近一次行動發生在上週末太平洋地區，共造成6人死亡。

「華盛頓郵報」今天報導，美國司法部早在7月就起草機密法律意見書，闡述這些打擊行動的法律依據，保障執行任務人員未來免受起訴。

川普政府在給國會的通報中表示，美國正與拉丁美洲毒品販運集團「進行武裝衝突」，並將這些組織定義為恐怖團體，以此作為發動打擊行動的法律依據之一。

圖克在接受法新社訪問時表示，這些針對疑似毒梟的行動應被視為「執法行動」，因此必須遵守國際人權法。

他指出，在此類行動中，「致命武力的使用必須受到嚴格限制，僅能作為面臨立即攻擊時的最後手段，但我們看到的情況並非如此」。

當被問及這些打擊是否構成法外處決時，圖克回應，「有強烈跡象顯示確實如此，但仍須進行調查」。

川普政府近來在拉丁美洲大幅增加軍事部署，宣稱此舉是為了徹底打擊毒品走私。