加州州長前幕僚長涉嫌竊取公款 出庭不認罪獲釋

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）前幕僚長面臨聯邦指控，因她涉嫌參與從前衛生及公共服務部長貝塞拉（Xavier Becerra）競選資金中竊取款項的計畫。

美聯社報導，威廉森（Dana Williamson）今天在沙加緬度被捕並出庭。她對所有指控均表示不認罪，法官裁定將她釋放。

聯邦起訴書列出4名其他同謀。起訴書稱，威廉森與貝塞拉的長期助理麥克魯斯基（Sean McCluskie）共同策劃挪用貝塞拉某個閒置的州競選帳戶資金，作為麥克魯斯基擔任華盛頓辦公室幕僚長後，額外增加薪資之用。

根據法庭文件，麥克魯斯基已於10月30日簽署認罪協議，承認一項銀行詐欺和電信詐欺共謀罪。他同意歸還從該戶中取用的22萬5000美元（約新台幣700萬元）。

麥克魯斯基的律師歐莫斯（Daniel Olmos）拒絕置評。

貝塞拉曾任聯邦眾議員，2017年被任命為加州檢察長以填補空缺，並於2018年由威廉森操刀競選活動並成功連任。前總統拜登後來任命他為美國衛生及公共服務部部長，目前正準備參加明年的加州州長選舉。他未被牽連在此次起訴中。

貝塞拉發聲明表示：「今天得知一位長期來深受信任的顧問遭正式指控行為不當，對我來說猶如遭受重擊。」他並補充說，他已主動配合司法部的調查，未來也將持續配合。