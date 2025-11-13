川普掃蕩行動再受挫 法官准芝加哥無證移民交保

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

川普政府打擊移民行動受到挫折，聯邦法官今天下令釋放數百名在芝加哥拘捕的無證移民，允許他們以1500美元（約新台幣4萬7000元）交保。

地區聯邦法官卡明斯（Jeffrey Cummings）下令：一些被認為沒有安全威脅、正在等待移民申請結果的人，可獲准釋放。

根據「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，法官此一命令適用對象，是那些在沒有逮捕令及合理理由下遭到羈押的移民。

報導指出，法官准許這些被拘留的人以1500美元交保，並接受某種形式的監控，包括配戴電子腳鐐。

法新社報導，川普政府在芝加哥地區採取「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）拘捕數千名移民，上述獲准保釋者只是其中一部分，有許多人已經被遣返或同意自願離境。

美國國土安全部（DHS）於社群平台X抨擊法院這項裁定，指說「現在，一名激進派法官正將美國民眾置於危險之中，他下令釋放615名非法移民回到社區中。」

法官作出上述裁決，源於全國移民法律正義中心（ National Immigrant Justice Center）與美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）所提訴訟，他們指控川普政府大規模逮捕移民為違法。

法院同意移民保釋的裁定，讓總統川普在芝加哥的打擊行動再遭受新一波挫折。

移民 法官 川普
