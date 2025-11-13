快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽署撥款法案 美聯邦政府最長關門落幕

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（Donald Trump）。歐新社
美國總統川普（Donald Trump）。歐新社

美國聯邦政府關門進入第43天，聯邦眾議院12日晚間針對聯邦參院通過的短期撥款法案表決，最後以222票比209票通過短期撥款法案，跨過政府開門的最後關卡；美國總統川普隨即簽署法案，結束最長的政府關門。

美國聯邦政府上次關門發生在川普的第一任總統任期，聯邦政府關門達35天，這次聯邦政府自10月1日起關門，已長達43天，創下政府關門最長紀錄。

為打破僵局，共和黨9日與部分民主黨參議員達成共識，參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）承諾在12月針對是否延長即將到期的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）進行表決，以換取民主黨參議員的支持，但共和黨並沒有做出通過延長平價醫療法案的承諾。

共7位民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩（Angus King）選擇支持共和黨的延長撥款法案，讓法案在參院跨過程序投票門檻；參院在10日以60票比40票通過短期撥款法案，把法案送入眾院。

該短期撥款法案提供整年度的預算給軍事建設、退伍軍人、農業部，以及立法部門直到明年9月30日，並讓其餘政府部門運作至明年1月30日；短期撥款法案的內容也保護任何在聯邦政府關閉期間遭到解雇的聯邦員工，同時確保政府關門期間被強制休假的員工可以獲得補發薪資。

眾議院規則委員會11日晚間挑燈夜戰，將法案送出委員會，眾院並於12日傍晚以213票比209票通過程序投票，在兩黨各自發言後進入正式表決。

眾院於美東時間晚間8時20分左右完成表決，以222票比209票通過法案，有6位民主黨眾議員跑票支持共和黨法案，亦有2位共和黨眾議員投下反對票，分別是共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）和史杜（Greg Steube）。

針對眾院是否會履行參院做出的承諾，對即將到期的「平價醫療法案」表決，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）受訪時表示，共和黨會要求針對法案提出多項改革，眾院在此之前表決的可能性不高。

川普12日於白宮簽署法案，川普怪罪民主黨讓政府關門，稱他們是為了政治目的，呼籲美國民眾在明年期中選舉要記得這件事，同時川普也呼籲應該終結冗長辯論（filibuster）的國會程序，否則明年可能再遭遇政府關門的情況。

川普也稱平價醫療法案是場災難，再度呼籲將補貼直接發給美國民眾，讓他們自己選購醫療照護。

法案 眾議員 共和黨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美媒：美台關稅談判 美要求台灣投資不少於3500億美元

美最高法院還在審關稅政策 白宮：川普盼落實2000美元關稅紅利

美民主黨公布艾普斯坦部分郵件 川普：為掩蓋政治失敗

遭問是否籲川普放棄對BBC提告 英相僅強調須導正錯誤

相關新聞

川普簽署撥款法案 美聯邦政府最長關門落幕

美國聯邦政府關門進入第43天，聯邦眾議院12日晚間針對聯邦參院通過的短期撥款法案表決，最後以222票比209票通過短期撥...

美眾院通過短期撥款法案 結束聯邦政府關門最長紀錄

美國聯邦政府關門進入第43天，聯邦眾議院12日晚間針對聯邦參院通過的短期撥款法案表決，最後以222票比209票通過短期撥...

222:209通過！美國眾院表決結束聯邦政府停擺結果出爐

CNN報導，美國聯邦政府歷史性關門停擺12日進入第43天，美國眾議院就結束政府停擺表決剛結束。結果是222票同意、209...

川普掃蕩行動再受挫 法官准芝加哥無證移民交保

川普政府打擊移民行動受到挫折，聯邦法官今天下令釋放數百名在芝加哥拘捕的無證移民，允許他們以1500美元（約新台幣4萬70...

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

NBC新聞報導，美國總統川普於12日晚間簽署法案，重新啟動聯邦政府運作，結束美國史上最久、爭議不斷的43天政府停擺。

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

美史最長政府停擺落幕後，民主黨迅速陷入新一輪內鬥。八名參議院民主黨人本周末爭取到醫療補助的明確讓步，就倒戈為共和黨提供重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。