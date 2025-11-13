美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

美史最長政府停擺落幕後，民主黨迅速陷入新一輪內鬥。八名參議院民主黨人本周末爭取到醫療補助的明確讓步，就倒戈為共和黨提供重啟聯邦政府所需的關鍵贊成票，此舉猶如投入沸油的火星，使民主黨既有的裂痕進一步加深。儘管參院少數黨領袖舒默在最終表決時投下反對票，且整個秋季都強硬表態反對共和黨的撥款方案，他仍成為眾矢之的。

這份協議也引爆基層反彈。部分支持者原以為民主黨會在醫療補貼問題上堅持到底，但事態發展令他們質疑黨領導層「缺乏戰鬥力」。

知情人士透露，舒默雖曾私下斡旋，試圖同時留住中間派與維繫進步派動能，但最終既未換得實質立法成果，也無力阻止黨內倒戈，因而遭到嚴厲批判。

進步派眾議員歐加修－寇蒂茲在社群平台上，痛批支持協議的參院民主黨人「讓數百萬美國人面臨更高的醫療費負擔」，並暗示黨領導層在談判過程中「失去方向感」、「主動撤退」。她的影片與貼文迅速累積數十萬次點閱。

在華府之外，炮火最猛烈的來自面臨激烈初選的參議員候選人。企圖翻轉緬因州參院席次的民主黨候選人Graham Platner抨擊舒默在政府停擺攻防中「搞砸了」，不應再擔任少數黨領袖。據傳緬因、愛荷華、德州等多地民主黨參院候選人也公開表態，不支持舒默下屆續任。

然而，舒默的領導權短期內並無立即危機。要求他下台的民主黨人中，無人屬於現任參院民主黨核心小組，且眾院少數黨領袖傑佛瑞斯已公開力挺；連自由派的佛蒙特州參議員桑德斯也承認，民主黨「沒有其他人選」。

但策略師警告，這場「內鬥失焦」恐拖累明年期中選舉。民主黨原本在醫療議題佔優，若持續將炮火對準自家人，而非鎖定阻擋補貼延長的共和黨，恐將削弱這項攻守兼備的議題優勢，讓原本有望翻盤的席次陷入變數。

中間派智庫Third Way主席Matt Bennett表示：「我們也不喜歡這份協議，但不代表民主黨應該對自己人開槍。焦點應鎖定在該負責的川普與共和黨，他們剝奪了數百萬人的醫療保障。民主黨內的自毀行為簡直瘋狂，必須停止。」

隨著12月《平價醫療法案》補貼即將到期，民主黨雖將推動延長法案，但在共和黨掌控的國會中前景仍不明朗。明年1月另一個撥款期限又將屆至，黨內團結的壓力正急速攀升。