走私生物材料赴美 中國科學家認罪後將遭驅逐

一名在美國密西根州被控走私生物材料的中國科學家蹇韵晴（Yunqing Jian，音譯）今天認罪，但法官裁定她無須額外服刑，在拘留5個月後將獲釋並迅速被驅逐出境。

美聯社報導，法官稱本案「非常奇怪」，因涉及一名「極具成就的研究人員」。33歲的蹇韵晴曾是密西根大學（University of Michigan）實驗室的臨時研究員。

蹇韵晴今年6月被捕，被控與男友劉尊勇（ZunyongLiu，音譯）合謀，在校園實驗室研究並培育一種有毒真菌。

這種名為「禾穀鐮刀菌」（Fusarium graminearum）的病原體會侵害小麥、大麥、玉米和稻米。劉尊勇2024年在底特律機場入境時，被查獲攜帶少量樣本。

蹇韵晴和劉尊勇在中國專門研究禾穀鐮刀菌，這種真菌在美國田間很常見，視天氣與生長條件而定。然而，若無政府許可，將禾穀鐮刀菌帶入美國屬非法行為，且許可證附有嚴格條件。密西根大學並未持有許可證。

美國助理檢察官馬丁（Michael Martin）表示，此舉有造成「毀滅性傷害」的潛在可能，但並未詳細說明。

馬丁向法官提及蹇韵晴時說：「我沒有證據顯示她有惡意，但我也沒有證據表明她這麼做是為了造福人類。」

為蹇韵晴律師檢視證據的印第安納大學（IndianaUniversity）專家殷尼斯（Roger Innes）則表示，本案「對美國農民或任何人都沒有風險」，也無意製造更具毒性的菌株。

他指出，劉尊勇很可能只是想使用該實驗室一台獨特的顯微鏡。

檢察官馬丁請求法官判處蹇韵晴兩年徒刑，是量刑指南最高6個月刑期的4倍。美國聯邦地區法院法官德克勒克（Susan DeClercq）最終裁定5個月刑期，即蹇韵晴已被關押的時間。

蹇韵晴套著腳鐐與腰鏈出庭，她表達了歉意但發言不多，而是透過提交給法院的信函陳述。

她寫道：「我沒有遵守規定，因為我承受著推進研究並產出成果的壓力。這項研究不是為了傷害任何人，而是為了尋找保護農作物免於病害的方法。」

作為認罪協商的一部分，蹇韵晴對走私和向調查人員做不實陳述的指控認罪，針對她的陰謀指控則被撤銷。她承認曾在2024年要求中國的一名同事將生物材料藏在一本書中寄送，這本書被美國探員攔截。

劉尊勇也在本案中遭到起訴，但他目前人在中國，不太可能返回美國。