美史最長政府停擺劃下句點！國會通過撥款法案 送川普簽字

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國結束長達43天的政府停擺，政府將恢復運作。路透
美國國會兩院表決通過終結這場史上最長的聯邦政府停擺；隨著支出法案送交川普簽署，政府運作也將重啟。

在經歷了長達43天、創美史紀錄的政府停擺後，繼參議院後，眾議院在周三晚間投票，以222票對209票，通過一項短期撥款法案，為部分關鍵機構提供直至2026財年度結束的撥款，這使政府得以重新開門，雖然擺脫長達六周的拉鋸，但也埋下1月30日再現「資金懸崖」的伏筆。

此次政府停擺是因為兩黨因共和黨人反對平價醫療法案（ObamaCare）僵持不下所致。撥款法案雖然表決過關，但國會中大多數民主黨人都表達強烈抗議，因為該法案絲毫未能保證華府將延長即將到期的醫療補貼。

