美國FBI局長上周訪中：中國同意停止生產芬太尼相關化學品

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
FBI局長巴特爾上周訪中，共商芬太尼執法問題。路透
中國日前在川習會中承諾會強化控管芬太尼的前體化學品，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）12日指出，中國已經同意停止生產與芬太尼相關的化學物品。

美國總統川普日前與中國國家主席習近平在南韓會面，中方作為中美協議的一部分，承諾會加強控管芬太尼流入美國，美國也因此調降10%的對中關稅。

根據紐約時報報導指出，中國商務部等5部門10日將13種化學品列入管制清單，今後若向美國、墨西哥和加拿大出口這些化學品，需要申請許可證，被認為是落實中國做出的承諾。

白宮12日舉行記者會，巴特爾特別出席宣布，中國已經同意停止生產用於製造的芬太尼的前體化學品。

巴特爾證實他上周訪問中國，並在中國公安部的總部與對應官員見面；巴特爾說，他訪問中國的目的就要排除芬太尼的前體（precursor）化學品，並指出，這是逾10年之後，有FBI局長再度訪問中國。

根據路透報導，美中兩國上周並未正式宣布巴特爾的訪中行程。

巴特爾指出，他這次訪問與中方達成協議，指中國已經全面指定並列出所有13種用於製造芬太尼的前體，同時中國也同意控管7種用於製造芬太尼的化學附加物。

巴特爾表示，這些物質現在已經被禁用，指墨西哥販毒組織或世界其它任何販毒組織再也不能使用它們。

巴特爾說，這是歷史性的成就，將拯救成千上萬人的性命，並把這項成就的功勞歸功於川普。

