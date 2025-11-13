快訊

白宮：川普希望12日簽署法案 結束美國政府停擺

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）希望在今天稍晚簽署法案，結束美國聯邦政府停擺。

美國聯邦參議院最近打破數週以來的僵局，在幾乎所有共和黨參議員以及8位民主黨議員支持下，以60票對40票通過一項妥協法案，有望結束美國史上最長的政府關門危機。

這項法案接下來將送交由共和黨掌控的聯邦眾議院審議，議長強生（Mike Johnson）希望最快在12日通過，並送交川普簽署成法。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天指出，川普希望在今晚簽署法案，結束這場民主黨造成的毀滅性政府停擺。

