民主黨議員公布艾普斯坦電郵 暗示川普對性販運知情

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員今天公布已故美國性犯罪金融家艾普斯坦寫給友人的數封電子郵件，當中暗示美國總統川普知道他的性犯罪行為，且絕對「知道有那些女孩」。

法新社報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾是川普（Donald Trump）友人，他已於2019年在聯邦監獄等待受審時自殺身亡。川普則否認參與或知情艾普斯坦的任何性販運行為。

美國眾院監督暨政府改革委員會（House Committeeon Oversight and Government Reform）民主黨議員公布的這批郵件，是艾普斯坦寫給已因性販運被定罪的長期同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），以及作家沃爾夫（Michael Wolff）。這些委員是在今年稍早要求搜查艾普斯坦的遺物後取得這些電郵。

艾普斯坦在信中聲稱川普曾與某位女子共度大量時光，而公布電郵的民主黨議員稱這名女子是艾普斯坦的性販運被害人之一。

另據美國有線電視新聞網（CNN）見過其中1封艾普斯坦寫給沃爾夫的電郵，內容顯然有關川普聲稱他曾要求艾普斯坦退出他的海湖俱樂部（Mar-a-LagoClub）會員。

據法新社報導，艾普斯坦在這封2019年1月31日寄出的信中寫道：「川普說他要求我退出，（但我）從來不是會員…他當然知道那些女孩的事，因為他叫格希萊恩（麥克斯威爾名）停止。」

而在艾普斯坦2011年4月寫給麥克斯威爾的1則訊息中，他表示：「我希望妳明白，還沒吠過的那隻狗（意味尚未露出線索）是川普。」他還說某位受害者「曾在我家和他（川普）共度數小時，但他一次都沒被提到過。」麥克斯威爾則回覆說：「我一直在想這件事…。」

公布郵件的民主黨議員表示，這些信「令人對川普以及有關他對艾普斯坦駭人罪行的知情程度，產生嚴重質疑」。

川普至今未遭指控犯下與艾普斯坦或麥克斯威爾有關的任何刑事罪行。川普政府的司法部也早在4個月前實際上結束對艾普斯坦共謀者的調查，宣布並無新事證。

