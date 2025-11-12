民主黨眾議員公布電郵 川普被指曾和艾普斯坦受害者共處一屋

紐約時報12日報導，民主黨聯邦眾議員當天公布3封已故性犯罪富豪艾普斯坦的電郵。他在電郵中說，美國總統川普曾與一名艾普斯坦的受害者「在我家待幾小時」；也有電郵暗示，艾普斯坦認為川普知道他虐待女孩行為。

川普已斷然否認參與或知曉艾普斯坦的性交易活動，表示兩人曾有交情，但後來已決裂。艾普斯坦被控仲介未成年少女性交易等罪名，2019年在監獄中自殺身亡。

眾院監督委員會的民主黨議員說，他們從該委員會所收到數千頁文件中挑出來的電郵，引發關於艾普斯坦和川普關係的新問題。艾普斯坦曾在通訊內容中，直接指稱川普「知道那些女孩的事」。

白宮暫未對此置評。紐時說，眾院12日預料復會並通過結束聯邦政府關門的法案，注意力很可能回到艾普斯坦問題上。