快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

BBC拼接演講內容 川普宣稱有義務提告

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統川普在今天播出的福斯新聞（FoxNews）專訪中說，自己「有義務」因英國廣播公司誤導性地剪輯其演說而提告。（美聯社）
美國總統川普在今天播出的福斯新聞（FoxNews）專訪中說，自己「有義務」因英國廣播公司誤導性地剪輯其演說而提告。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）在今天播出的福斯新聞（FoxNews）專訪中說，自己「有義務」因英國廣播公司誤導性地剪輯其演說而提告，但未明確宣布將採取法律行動。

根據法新社取得的信件，川普的律師團隊昨天威脅將對英國廣播公司（BBC）提起10億美元的訴訟。BBC先前為其剪輯方式道歉，表示誤導外界以為川普曾在2021年美國國會大廈遭攻擊前鼓動「暴力行動」。

在昨天錄影的福斯新聞專訪中，川普被問到是否打算控告BBC。

他說：「我想我不得不提告，為什麼不呢？」這也是川普首度公開提及可能的法律行動。

川普說：「我認為我有義務這麼做，因為你不能讓別人這樣做。」但他並未證實是否已正式啟動誹謗訴訟程序。

「他們欺騙了大眾，而且他們已經承認了這一點。」

川普還說，英國「理應是我們的重要盟友之一」，並且英國政府在BBC占有一席之地。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府，正進行著高難度平衡，既要維護這家公共廣播機構的獨立性，又不能顯得與川普為敵。

BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）去年製作的一部紀錄片，日前遭指控以誤導性手法剪輯川普演說。BBC總裁戴維（Tim Davie）宣布辭職。

川普 BBC 英國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高球／川普孫女凱伊LPGA首秀前 向總統爺爺與老虎伍茲討教

台灣10月出口狂飆！關稅大刀煞不住AI列車…謝金河：不知川普如何反應

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

美學者：川普會晤習近平未主動提台灣 對台安全有利

相關新聞

BBC拼接演講內容 川普宣稱有義務提告

美國總統川普（Donald Trump）在今天播出的福斯新聞（FoxNews）專訪中說，自己「有義務」因英國廣播公司誤導...

你的Gmail竟被偷看光光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

Google在一項訴訟中被指控利用Gemini AI助理，非法追蹤電子郵件服務Gmail、即時通訊與視訊會議用戶的私人通...

未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援

一名紐約市公立學校的高中生在參加例行的美國移民與海關執法局(ICE)的移民庭報到後，就被聯邦移民當局拘留，紐約市府11日...

眾院今表決！拚聯邦政府重啟 結束史上最久停擺

國會創下休會最長時間的53天後，眾院議長強生下令眾議員返回華府，繼參院已在10日晚通過短期撥款法案，眾院12日表決這項得...

開放60萬中國大陸留學生 川普：否則美大學一半會倒閉

川普總統10日晚間上福斯新聞節目，為他的政府將在未來兩年內發給中國留學生60萬份來美簽證的「政策急轉彎」辯護。他聲稱中國...

減班增至6% 航空業：即使政府重開也無法立即恢復正常

聯邦政府最快可能在本周開門，不過美國航空協會(Airlines for America)11日警告，政府開門之後，重災區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。