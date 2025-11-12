快訊

這也能特赦！登山路跑抄捷徑被罰 獲川普開恩

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
桑瑟瑞（右）去年打破紀錄後獲獎，跟原紀錄保持人安德森（左）合影。美聯社
桑瑟瑞（右）去年打破紀錄後獲獎，跟原紀錄保持人安德森（左）合影。美聯社

美國總統川普11日宣布特赦一名因誤入管制登山步道而遭起訴的長跑者桑瑟瑞（Michelino Sunseri）。他去年為挑戰懷俄明州大提頓山（Grand Teton）最快登頂紀錄，途中誤入管制路線，遭聯邦檢察官控違反國家公園規定。

桑瑟瑞在臉書寫道：「這是連好萊塢都寫不出的劇情——我竟獲得川普總統特赦！」並附上由川普簽署的特赦信。他的律師連齊（Alex Rienzie）也在網路上證實此事，白宮隨後證實。

據協助辯護的太平洋法律基金會（Pacific Legal Foundation）指出，桑瑟瑞2024年9月2日為避開登山客而改走捷徑，最後以2小時50分10秒內完成登頂和下山，締造新紀錄，卻因誤闖管制路線而在數日後被起訴。辯方主張，先前多位跑者亦曾使用該段路線。該山高度約4200公尺（1萬3775英尺）。

基金會律師普恩（Michael Poon）批評此案反映「違憲規範讓基層官員用刑法對付無害行為」。桑瑟瑞則稱，此案從頭到尾是浪費納稅人金錢與政府資源。

