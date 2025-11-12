美政府停擺交通大亂 眾議員克難騎車拚回華府投票

美國政府因國會遲未通過撥款法案，創下最長停擺紀錄，如今妥協法案已在參院過關，下一步就看眾院投票，數名眾議員克服各地機場擁擠混亂返回華府，其中一位更打算從威斯康辛州騎摩托車16小時，回國會山莊投票。

美國因政府停擺，今天有近1200個航班取消。阿肯色州共和黨眾議員克勞福（Rick Crawford）及密西西比州眾議員凱利（Trent Kelly）將擠同一部車，開回華府。

而威斯康辛州眾議員奧登（Derrick Van Orden）則在社群媒體表示，他將騎摩托車從自家州出發，一路騎16小時抵華府，「天氣會有點冷，但我會盡我的職責」。他並沿途打卡，向選民報平安。

聯邦參議院昨天打破數週以來的僵局，通過妥協方案後，法案送交眾議院，明天下午進行表決。眾議院議長強生（Mike Johnson）預料妥協方案也將成功闖關，接著由總統川普（Donald Trump）簽署生效。

法案將政府撥款延長至明年1月30日，但為下一次可能的關門埋下伏筆。路透社評估，法案也讓聯邦政府持續每年增加約1.8兆美元（約新台幣55.8兆元）的債務，使現階段38萬億美元的債務規模進一步擴大。

一旦妥協方案在眾院通過，美國政府即在數天之內全面恢復運轉，這幾週來因政府停擺而無法領薪水的聯邦僱員，及依賴食品補貼的低收入家庭能因此獲得喘息。不過，全國航空系統要恢復正常運作，可能還要數日。

這項妥協方案在民主黨內部已引發分歧，他們原本希望將2400萬名美國人享有的醫療保險補助延長至年底期限之後。參議院共和黨議員同意在12月就此另行表決，但無法保證是否過關，強生也尚未表明眾議院是否就此進行投票。

民主黨內支持擴大社會福利的左傾自由派對妥協方案反應激烈，批評自家參議員在原本占上風的對抗中屈服，投票讓方案過關。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）10月下旬的民調顯示，50%的美國受訪者怪共和黨使政府停擺，而43%歸咎民主黨。

川普已取消數十億美元的開支、裁減數十萬名聯邦僱員，侵犯國會在財政事務上的憲法權力。然而，這項妥協方案似乎不含任何具體保障措施來阻止川普進一步削減開支。

不過，方案可阻止川普縮減聯邦僱員規模的計畫，禁止他在明年1月30日之前解僱員工。此外，方案還將確保支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP），使SNAP夠持續運作至2026年9月30日，為貧困人口提供糧食援助。