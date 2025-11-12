美參院通過結束政府關門法案 川普稱「重大勝利」

中央社／ 華盛頓11日專電

美國聯邦參議院昨天打破數週以來的僵局，通過妥協方案，有望結束美國史上最長的政府關門；總統川普今天在一場活動上宣稱，這是擊敗民主黨對手的「重大勝利」。

共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺，至今邁入第42天。外媒報導，在幾乎所有共和黨參議員以及8位民主黨議員支持下，參議院昨天以60票對40票通過一項妥協方案，法案接下來將送交由共和黨掌控的聯邦眾議院審議。

今天適逢美國聯邦假日退伍軍人節。眾議院議長強生（Mike Johnson）已表示，希望最快在12日通過並送交川普簽署成法。

共和黨籍的川普（Donald Trump）今天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的退伍軍人節紀念儀式致詞表示：「恭喜…贏得一項重大勝利，我們即將重啟國家運作。」

在美國這場預算僵局期間，數百萬人的糧食補助受影響、數十萬聯邦雇員領不到薪水，還造成航空交通大亂。

據報導，昨天通過的法案將恢復自10月1日起停擺的聯邦機構資金，並暫緩川普政府縮編聯邦人力的計畫，確保明年1月30日前不會出現裁員。

另一方面，民主黨籍議員原本嘗試將政府撥款與年底即將到期的醫療補貼綁在一起，但未能成功。法案雖訂於12月針對這項造福約2400萬美國人的補貼進行表決，但並不保證補貼能繼續實施。

川普稍早已表態，這項重啟政府的法案「非常好」。

此外，川普今天在阿靈頓國家公墓無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）獻花圈致意，並在隨後的致詞中提及，計劃將11月11日的退伍軍人節改為第一次世界大戰的「勝利日」。

他說：「今天不僅是退伍軍人節，同時依照我的宣告，我們也將稱其為一次世界大戰的勝利日。」

退伍軍人 川普 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策

川普突批評法國稅務政策 稱美國科技遭不公平課稅

日學者：高市對台說法僅個人信念 美方態度才曖昧

健保補助未拆彈 威脅共和黨期中選舉

相關新聞

撥款案送進眾院 美政府最快本周重啟

美國參議院十日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年一月卅日，該法案接下來將送往眾議院表決，從十月一日關門的美國...

健保補助未拆彈 威脅共和黨期中選舉

美國參議院通過延長撥款法案，民主黨關鍵訴求落空，未讓共和黨保證延長「平價醫療法」健保補助。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十...

美聯邦政府最快本周開門 航空公司警告班次恢復沒那麼快

美國聯邦政府關門進入第42天，盡管聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周開門，不過美國航空協會（Airline...

「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

美國福音機構UniteUS近日於辛辛那提大學舉辦校園佈道會，現場有超過5000名年輕人聚集敬拜耶穌。據該組織統計，在5500名參加佈道會的年輕人中，數千人重新奉獻自己的生命，並決定接受基督的救贖，而約有2000名學生與當地教會建立聯繫。

參院通過2黨臨時預算協議 送眾院表決…政府有望本周開門

參院10日晚以60票對40票正式通過兩黨臨時預算協議，朝解決創紀錄的政府停擺危機邁出艱辛一步，這是聯邦政府關門停擺進入第...

美政府關門50億元軍售延後交貨 衝擊北約恐比想像大

美國政府關門已導致軍售延後交貨，Axios新聞網引述美國務院估算資料指出，價值超過50億美元、用以支援北約盟國的武器出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。