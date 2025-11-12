美聯邦政府最快本周開門 航空公司警告班次恢復沒那麼快

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦政府關門進入第42天，盡管聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周開門，不過美國航空協會（Airlines for America）警告說，政府開門之後，飛機航班要恢復正常仍需要時間。

美國聯邦政府關門創下最長紀錄，共和黨終於在9日與部分民主黨議員達成共識，成功在參院跨過程序門檻、打破朝野僵局；參院10日晚間繼續展開一系列表決，最後再度獲得7位民主黨參議員和1位獨立參議員的支持，以60票比40票通過短期撥款法案，法案將送入聯邦眾院，預計12日會做出表決。

雖然政府開門在即，但已嚴重影響到美國國內的航空交通，並在9日達到高峰，有近3000班航次遭到取消，更有超過1萬班航次誤點，盡管航班狀況在10日已有改善，但仍不清楚航班何時能恢復正常，尤其美國即將迎接感恩節假期，對美國國內空中運輸交通的壓力不小。

華盛頓郵報引用數據指出，11日有1115班航次遭到取消；今日美國也報導指出，截至11日中午有1200班航次遭到取消，截至下午2點有2000班航次誤點。

今日美國報導表示，美國聯邦航空管理局擬在11日於全國40個主要機場刪減6%的飛機班次，預計在14日以前達到10%；報導指出，現在不尚不清楚參院通過的法案是否會影響到航空管理局的刪減計畫；美國總統川普10日則已經呼籲所有航空交通管制人員現在就回到工作崗位上。

代表航空公司的美國航空協會10日則發出聲明提醒說，飛機班次的延誤情況將在政府開門之後持續一段時間，指各大航空公司因應政府關門所刪減的飛機班次需要時間來恢復到正常。

