健保補助未拆彈 威脅共和黨期中選舉

美國參議院通過延長撥款法案，民主黨關鍵訴求落空，未讓共和黨保證延長「平價醫療法」健保補助。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日分析，美國總統川普就政府開門獲勝，但共和黨若未能解決上述補貼等問題，恐影響明年期中選舉。

川普過去一直未能兌現解決美國日益嚴重醫療保健危機的承諾。川普已提出繞過保險公司、直接向民眾發現金以取代補貼的模糊方案，但還未詳述做法。正如第一任期，川普仍缺乏全面詳細計畫來幫助無力負擔現有健保的民眾。

ＣＮＮ說，共和黨若無法解決迫切的平價醫療法（ＡＣＡ，俗稱歐記健保）補貼問題，讓選民相信該黨有切實方案解決此事和其他生活負擔問題，明年期中選舉勝選希望可能驟減。

川普二○一六年競選時就曾承諾以「很棒」方案取代歐記健保，但共和黨未能提出替代方案。川普去年選第二任時，同樣聲稱有讓醫療保健「更好更便宜」的構想，但至今雖就降低部分處方藥價格做若干重大作為，美國人仍在等他的更廣泛解方。

健保爭議也正撕裂共和黨，川普最高調支持者之一、聯邦眾議員格林在政府關門初期就說，她家人的ＡＣＡ保費將因年底補貼到期而翻倍。她不支持ＡＣＡ，但十月發文抨擊，沒任何共和黨高層與他們談這個問題並提出應對計畫。

格林十日更說，川普應減少會晤外國領袖，轉而就國內政策不停開會。川普則說，格林是好人，但覺得她已迷失方向。格林隨後向ＣＮＮ說，她沒迷失，百分百支持美國優先。

格林並非特例。政府關門期間，一群共和黨籍眾議員就致函議長強生，敦促其解決ＡＣＡ補貼問題。ＣＮＮ說，參院共和黨領袖熊恩已同意十二月就延長ＡＣＡ補貼舉行表決，民主黨起草的法案通過可能性渺茫，但這將揭曉共和黨參議員的立場，使他們陷入政治困境。