快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

健保補助未拆彈 威脅共和黨期中選舉

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
歐記健保由於失去聯邦補貼，各州保費漲幅大不同，有些漲幅高達三位數。美聯社
歐記健保由於失去聯邦補貼，各州保費漲幅大不同，有些漲幅高達三位數。美聯社

美國參議院通過延長撥款法案，民主黨關鍵訴求落空，未讓共和黨保證延長「平價醫療法」健保補助。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十一日分析，美國總統川普就政府開門獲勝，但共和黨若未能解決上述補貼等問題，恐影響明年期中選舉。

川普過去一直未能兌現解決美國日益嚴重醫療保健危機的承諾。川普已提出繞過保險公司、直接向民眾發現金以取代補貼的模糊方案，但還未詳述做法。正如第一任期，川普仍缺乏全面詳細計畫來幫助無力負擔現有健保的民眾。

ＣＮＮ說，共和黨若無法解決迫切的平價醫療法（ＡＣＡ，俗稱歐記健保）補貼問題，讓選民相信該黨有切實方案解決此事和其他生活負擔問題，明年期中選舉勝選希望可能驟減。

川普二○一六年競選時就曾承諾以「很棒」方案取代歐記健保，但共和黨未能提出替代方案。川普去年選第二任時，同樣聲稱有讓醫療保健「更好更便宜」的構想，但至今雖就降低部分處方藥價格做若干重大作為，美國人仍在等他的更廣泛解方。

健保爭議也正撕裂共和黨，川普最高調支持者之一、聯邦眾議員格林在政府關門初期就說，她家人的ＡＣＡ保費將因年底補貼到期而翻倍。她不支持ＡＣＡ，但十月發文抨擊，沒任何共和黨高層與他們談這個問題並提出應對計畫。

格林十日更說，川普應減少會晤外國領袖，轉而就國內政策不停開會。川普則說，格林是好人，但覺得她已迷失方向。格林隨後向ＣＮＮ說，她沒迷失，百分百支持美國優先。

格林並非特例。政府關門期間，一群共和黨籍眾議員就致函議長強生，敦促其解決ＡＣＡ補貼問題。ＣＮＮ說，參院共和黨領袖熊恩已同意十二月就延長ＡＣＡ補貼舉行表決，民主黨起草的法案通過可能性渺茫，但這將揭曉共和黨參議員的立場，使他們陷入政治困境。

川普 健保 共和黨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普想推50年房貸 自家人反彈：到死都還不完

世界日報社論／川普執政 像大清慈禧掌權？

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

相關新聞

健保補助未拆彈 威脅共和黨期中選舉

美國參議院通過延長撥款法案，民主黨關鍵訴求落空，未讓共和黨保證延長「平價醫療法」健保補助。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十...

撥款案送進眾院 美政府最快本周重啟

美國參議院十日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年一月卅日，該法案接下來將送往眾議院表決，從十月一日關門的美國...

「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

美國福音機構UniteUS近日於辛辛那提大學舉辦校園佈道會，現場有超過5000名年輕人聚集敬拜耶穌。據該組織統計，在5500名參加佈道會的年輕人中，數千人重新奉獻自己的生命，並決定接受基督的救贖，而約有2000名學生與當地教會建立聯繫。

參院通過2黨臨時預算協議 送眾院表決…政府有望本周開門

參院10日晚以60票對40票正式通過兩黨臨時預算協議，朝解決創紀錄的政府停擺危機邁出艱辛一步，這是聯邦政府關門停擺進入第...

美政府關門50億元軍售延後交貨 衝擊北約恐比想像大

美國政府關門已導致軍售延後交貨，Axios新聞網引述美國務院估算資料指出，價值超過50億美元、用以支援北約盟國的武器出口...

川普下令航管員立即返工、曠職扣薪 建議全勤者發萬元獎金

聯邦政府停擺正導致全美各地航班取消和延誤，此前聯邦航空管理局(FAA)下令減少40個主要機場的班次數量，以確保在停擺期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。