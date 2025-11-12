撥款案送進眾院 美政府最快本周重啟

快訊

聯合報／ 記者陳熙文、編譯劉忠勇周辰陽／綜合報導
美國國會。路透
美國參議院十日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年一月卅日，該法案接下來將送往眾議院表決，從十月一日關門的美國聯邦政府最快本周恢復運作。

美國總統川普十一日表態支持跨黨派協議，川普說：「我們已獲得足夠多民主黨人的支持，政府即將重新運作。很遺憾之前被迫關閉，但我們很快就會讓國家重新開放。」

８參議員跑票 打破僵局

共和黨九日與部分民主黨參議員達成共識，參議院多數黨領袖熊恩承諾在十二月針對是否延長即將到期的「平價醫療法」進行表決，以換取民主黨參議員支持，但共和黨並未承諾一定會通過延長平價醫療法案。

包括內華達州民主黨參議員瑪斯托等七位民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩，選擇支持共和黨的延長撥款法案。參院九日以六十票對四十票通過程序表決打破朝野僵局，十日晚間再以同樣票數通過短期撥款法案，法案將送入眾院，最快十二日表決。

該短期撥款法案將提供預算給軍事建設、退伍軍人、農業部，以及立法部門，直到明年九月卅日，並讓其餘政府部門運作至明年一月卅日。

參院民主黨領袖 遭砲轟

這項由民主黨溫和派參議員促成的協議，未能納入民主黨堅持的「平價醫療法」補貼延長條款，引發黨內強烈不滿。多數民主黨人抨擊這是向川普「投降」，加州州長紐森痛批這項協議「可悲」，伊利諾州州長普立茲克則抨擊共和黨在協議中的讓步只是「空頭支票」，民主黨聯邦眾議員肯納即在Ｘ平台上發文表示，參議院民主黨領袖舒默若不能發揮功能，應該被取代。

共和黨籍眾議院議長強生說，他會在參院法案通過後，卅六小時內召集眾議員復會，預料可掌握足夠票數通過法案；眾院規則委員會也預計十一日晚間開會，為法案做準備。民主黨領袖則表明，若協議未納入延長醫療補貼條款，將不會支持。

短期撥款法案內容也包括保護任何在聯邦政府關閉期間遭到解雇的聯邦員工，也防止白宮在明年二月以前裁減聯邦人員。

