「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
辛辛那提大學舉辦校園佈道會，現場有超過5000名年輕人聚集敬拜耶穌。（Photo from Unite US Facebook）
美國福音機構UniteUS近日於辛辛那提大學舉辦校園佈道會，現場有超過5000名年輕人聚集敬拜耶穌。據該組織統計，在5500名參加佈道會的年輕人中，數千人重新奉獻自己的生命，並決定接受基督的救贖，而約有2000名學生與當地教會建立聯繫。

UniteUS帶動校園復興

Charisma》報導，在社群媒體的影片上，現場群眾載歌載舞來歡慶耶穌基督，甚至有數百名年輕人在辛辛那提紅人體育場外接受了洗禮，邁出信仰的下一步。UniteUS是一個推動大學校園福音事工的機構，其強調使人得救、接受洗禮和敬拜耶穌。

「這是復興，而且不會停止。」該組織創始人普雷維特表示，在辛辛那提大學的校園佈道會，眾人彷彿看見天堂的福氣，並見證耶穌為眾人賜下的真自由。

校園佈道回應信仰

基督教廣播網》報導，無論在哪個校園，學生都渴望認識耶穌，並準備為祂獻上一切。辛辛那提大學新生雪莉分享道，自從她進入這所學校以來，便強烈感受到校園佈道是如此回應信仰，而一大群人因著耶穌而彼此聯繫，真是太神奇了。

辛辛那提大學校園佈道會持續超過兩小時，這場活動最終吸引4300人重新將生命獻給基督，其中58人決志信主、251人決定接受洗禮，而超過2600人表示有興趣參與大學事工，更有622人希望加入教會。

校園 耶穌 信仰
