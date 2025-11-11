韓美貿易協議進度陷僵局 與核潛艦討論有關

根據路透社今天報導，美國總統川普與韓國總統李在明商談關稅等問題至今已過了2週，不過雙方仍尚未有任何書面協議，延遲原因可能是在首爾要求華府建造核動力潛艦的討論。

路透社今天報導，川普（Donald Trump）與李在明上個月底在亞太經濟合作會議（APEC）前會晤，曾提及貿易協議、核動力潛艦等議題。

報導指出，根據一名韓國總統辦公室高層透露，雖然華府已批准使用核潛艦，但說明文件的定稿耗時較長，美國相關部門仍在提供回饋，並調整文字。有分析人士指出，美方對於是否願意轉移敏感技術仍有疑慮。

日前韓國國防部長安圭伯接受韓國電視台KBS訪問時曾表示，自從提出建造核動力潛艦的討論後，美方各部門似乎需要一些時間來協調意見。

另外，核動力潛艦談判進行同時，雙方已就貿易達成協議，不過由於投資基金架構存在分歧，李在明與川普先前的會晤未能發表任何聯合聲明。

一名韓國官員指出，在關稅問題上，草案可視為已經完成，正在等待正式公布，總額3500億美元的投資方案合作備忘錄（MOU）也已擬妥，但簽署的方式與時間待定。