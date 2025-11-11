快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

韓美貿易協議進度陷僵局 與核潛艦討論有關

中央社／ 首爾11日綜合外電報導

根據路透社今天報導，美國總統川普與韓國總統李在明商談關稅等問題至今已過了2週，不過雙方仍尚未有任何書面協議，延遲原因可能是在首爾要求華府建造核動力潛艦的討論。

路透社今天報導，川普（Donald Trump）與李在明上個月底在亞太經濟合作會議（APEC）前會晤，曾提及貿易協議、核動力潛艦等議題。

報導指出，根據一名韓國總統辦公室高層透露，雖然華府已批准使用核潛艦，但說明文件的定稿耗時較長，美國相關部門仍在提供回饋，並調整文字。有分析人士指出，美方對於是否願意轉移敏感技術仍有疑慮。

日前韓國國防部長安圭伯接受韓國電視台KBS訪問時曾表示，自從提出建造核動力潛艦的討論後，美方各部門似乎需要一些時間來協調意見。

另外，核動力潛艦談判進行同時，雙方已就貿易達成協議，不過由於投資基金架構存在分歧，李在明與川普先前的會晤未能發表任何聯合聲明。

一名韓國官員指出，在關稅問題上，草案可視為已經完成，正在等待正式公布，總額3500億美元的投資方案合作備忘錄（MOU）也已擬妥，但簽署的方式與時間待定。

潛艦
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

日學者：高市未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

美聯邦政府關門近尾聲 川普籲航管人員現在就回去上班

相關新聞

參院通過2黨臨時預算協議 送眾院表決…政府有望本周開門

參院10日晚以60票對40票正式通過兩黨臨時預算協議，朝解決創紀錄的政府停擺危機邁出艱辛一步，這是聯邦政府關門停擺進入第...

參院民主黨8同僚倒戈 舒默遭轟該下台 眾院領袖仍力挺

八位溫和派民主黨參議員9日投票支持推進臨時撥款法案，跨出結束政府停擺的第一步，卻激怒黨內同志；憤怒的民主黨人批評黨內分裂...

【即時短評】美國聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

美國政府關門危機進入第41天，參院民主黨終於讓步，11月10日晚間以60-40票推進短期預算法案，預計本周重啟聯邦運作。

回應川習會…芬太尼原料出口美加墨 中國加強管控

10月底南韓「川習會」後，美國調降因芬太尼對中國加徵關稅的10%。中國10日發布關於調整「向特定國家(地區)出口易製毒化...

路透：FBI局長祕密訪問中國 商討芬太尼執法合作

兩名知情人士向路透表示，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)上周訪問中國，商討芬太尼問題以及執法合作等...

發不發糧食券？這邊批准、那邊駁回…最高法院11日裁決

是否全數發放11月分俗稱糧食券的營養補充援助計畫(SNAP)資金在法院之間來回，全美數以千萬計受益者繼續面臨食物福利不確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。