敘利亞總統首赴美訪問 要加入反恐聯盟

過去被視為恐怖份子的敘利亞，如今不只能訪問美國總統川普，還能加入反恐聯盟！敘利亞總統沙拉近日訪美，是該國1946年獨立建國以來首次訪問美國總統。兩國關係自2012年敘利亞內戰後就陷入冰點，但隨著前總統阿薩德遭推翻，新上任的沙拉積極向國際示好，展現與過往相當不同的政治態度。

敘總統原是恐怖份子

根據《英國廣播公司》11日報導，美國官員向媒體透露，敘利亞將加入美國防堵IS的國際聯盟，這對美國來說是一次重大的外交政策轉變，過往在阿薩德政權下，高度親俄的敘利亞如今卻與美國建立不錯的關係。

敘利亞總統沙拉在上周仍被美國認定是恐怖份子，但卻獲得川普的高度支持，且隨後由財政部撤銷其恐怖份子名單。

《美聯社》提到，兩人已經在阿拉伯舉行的波灣峰會、紐約聯合國大會見過面，如今在白宮橢圓辦公室會面。川普表示希望敘利亞變成發展相當成功的國家，並相信該國領導人可以促成一切發生，且未來還會與敘利亞有進一步的合作，但相關合作的細節，川普並沒有交代清楚。

軟化極端教派形象

雖然是從基地組織發跡，但沙拉推翻阿薩德後，積極軟化其過去被視為極端伊斯蘭組織的形象，並強調希望能與國際交好、重建敘利亞，川普也因此在6月時取消有關敘利亞的金融制裁，但同時美國政府也指出，會關注敘利亞新政府處理與以色列建交，還有因應外國恐怖份子與武裝勢力的作為。

《敘利亞內戰》自2011年爆發，延續將近14年才因為阿薩德政權遭沙姆突擊隊推翻而暫告段落。內戰至少造成65萬人死亡，國內670萬人無家可歸，另有660萬國際難民紛紛逃到周圍的土耳其、約旦與黎巴嫩，還有歐洲避難，也是促成歐洲興起反移民風潮的部分原因，對歐亞與中東關係有著深遠的影響。

