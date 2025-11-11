快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

50年Vs.30年房貸差很大！川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
專家指出，50年期和30年期房貸須繳交的利息總額差距很大。美聯社
專家指出，50年期和30年期房貸須繳交的利息總額差距很大。美聯社

美國總統川普提議創造50年房貸產品，卻招致類似「債留子孫」、「到死都還不完」等大量批評，不過川普周一（10日）對這些批評「冷處理」，表示這項措施能幫助更多美國民眾負擔得起每月房貸支出。

川普周一接受福斯新聞專訪時表示：「這根本沒什麼大不了的」，「意思只是你每月付得更少，但時間拉長而已。這不算什麼大問題。」

若把房貸還款期限從標準的30年延長至50年，確實能減輕借款人的每月付款壓力，但也代表購屋者累積房屋淨值的速度將變慢，且整體支付的利息將大增。

這項構想的批評者還包括了與川普同黨的共和黨議員，內容都是抨擊50年房貸計畫是對銀行與房貸業者「送大禮」。

目前尚不清楚美國政府將如何要求銀行推出更長期的房貸產品。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周一向媒體表示，川普政府正在密切研究這項構想，但指出可能需要國會介入，「如果最終必須立法，那它就不會立即實施。」

哈塞特補充說：「首次購屋者的平均年齡在短短幾年間上升了大約10歲，我們對這個問題非常重視，並積極尋求解決方案。」根據美國房地產經紀人協會的報告，1991年，美國房屋首購族平均年齡為28歲，到2024年，已提升至38歲。

房貸機構房地美的數據顯示，美國30年期固定房貸利率平均為6.22%，略低於2023年曾超過7%的水準，但仍遠高於2020年疫情後一度低於3%的超低利率。

另外，以實際而言，50年房貸對購屋者的每月付款和整體利息支付影響有多大？

NerdWallet貸款專家伍德（Kate Wood）表示：「由於貸款期限被拉長至半個世紀，借款人的每月本金與利息支出可能會減少。但在整個貸款期限內所支付的總利息將會相當驚人，因為即便利率很低，你仍得支付長達 50年的利息。」

舉例來說，假設一位購屋者想買一棟價值40萬美元（新台幣約1,200萬元）的房屋，支付10%頭期款後，必須貸款36萬美元。

Realtor.com 經濟分析師伯納指出，即使30年期與50年期的房貸利率同為6.25%，選擇50年期貸款的借款人每月僅能節省約250美元（新台幣約7,500元）。

然而，在利息方面，50年期貸款的總利息將高達約81.6萬美元，幾乎是30年期貸款所支付43.8萬美元利息的兩倍。

而且實際上，50年期房貸利率很可能會高於30年期貸款，代表每月要支付的利息可能更高。

美國總統川普提議創造50年房貸產品，卻招致類似「債留子孫」、「到死都還不完」等大量批評。歐新社
美國總統川普提議創造50年房貸產品，卻招致類似「債留子孫」、「到死都還不完」等大量批評。歐新社

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卓揆揭台美談判最近有進展 龔明鑫承諾研議助返還關稅

川普女婿會晤以色列總理 討論加薩停火第2階段

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

相關新聞

敘利亞總統首赴美訪問 要加入反恐聯盟

過去被視為恐怖份子的敘利亞，如今不只能訪問美國總統川普，還能加入反恐聯盟！敘利亞總統沙拉近日訪美，…

50年Vs.30年房貸差很大！川普辯護沒啥大不了 專家揭利息暴增這麼多

美國總統川普提議創造50年房貸產品，卻招致類似「債留子孫」、「到死都還不完」等大量批評，不過川普周一（10日）對這些批評...

川普女婿會晤以色列總理 討論加薩停火第2階段

美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與以色列總理尼坦雅胡今天舉行會談，討論加薩停火第2階段，華府方面則...

美能源部長：核電業將拿到官方最多貸款 任內啟動數十座核電廠建設

美國能源部長萊特周一表示，在川普政府推動加速興建核電廠的政策下，核能建設將是能源部主要放款對象。

美聯邦政府關門最長紀錄進入尾聲 參院通過撥款法案

美國聯邦政府關門進入第41天，聯邦參議院繼9日打破朝野僵局之後，10日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年1月...

美參議院通過臨時預算！政府史上最長停擺落幕 就差這一步

美國參議院於美東時間10日晚間通過臨時預算法案的最終表決，朝美國政府重新開門邁進一步。接下來法案須交由眾議院表決，再由川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。