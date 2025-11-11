川普女婿會晤以色列總理 討論加薩停火第2階段

美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與以色列總理尼坦雅胡今天舉行會談，討論加薩停火第2階段，華府方面則加緊努力，確保脆弱的休戰得以維持。

法新社報導，與此同時，尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）表示，以色列將以「鐵腕」手段執行加薩以及黎巴嫩的停火協議。

加薩停火協議至今已生效1個月，基本上終止了自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列後爆發的戰爭。

在目前進行的第1階段期間，近幾週發生一系列囚犯與人質的交換行動。

曾協助促成此次停火的庫許納今天在耶路撒冷會見尼坦雅胡，此舉是美國為鞏固休戰，並為後續階段打下基礎的努力之一。

以色列政府發言人貝德羅希安（Shosh Bedrosian）告訴記者，雙方討論了第2階段一些最敏感的議題。

貝德羅希安說：「雙方共同討論了我們目前仍在進行的第1階段，以帶回剩餘的人質，以及該計畫第2階段的未來，包括解除哈瑪斯武裝、使加薩非軍事化，並確保哈瑪斯未來再也不會在加薩扮演任何角色。」

「第2階段還包括建立國際穩定部隊，其細節當然也在雙方討論之中。」