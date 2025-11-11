美聯邦政府關門最長紀錄進入尾聲 參院通過撥款法案

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。法新社
美國聯邦政府關門進入第41天，聯邦參議院繼9日打破朝野僵局之後，10日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年1月30日，該法案接下來將送入聯邦眾院表決，聯邦政府關門最快本周可以結束。

共和黨9日與部分民主黨參議員達成共識，參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）承諾在12月針對是否延長即將到期的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）進行表決，以換取民主黨參議員的支持，但共和黨並沒有做出通過延長平價醫療法案的承諾。

包括內華達州民主黨參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、內華達州參議員羅森（Jacky Rosen）、新罕州參議員哈桑（Maggie Hassan）、新罕州參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、伊利諾州參議員德賓（Dick Durbin）、維吉尼亞州參議員凱恩（Tim Kaine）、賓州參議員費特曼（John Fetterman）等共7位民主黨參議員和緬因州獨立參議員金恩（Angus King），選擇支持共和黨的延長撥款法案，預計讓政府運作至1月30日。

參院9日以60票40票通過程序表決，成功跨過程序門檻、打破朝野僵局；參院10日晚間繼續展開一系列修正案表決，最後再度以60票比40票通過短期撥款法案，法案將送入眾院，最快12日會做出表決。

本次聯邦政府關門已經超越上一次的紀錄，美國聯邦政府上次關門發生在美國總統川普的第一任總統任期，聯邦政府關門達35天。

