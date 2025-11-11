快訊

美參議院通過臨時預算！政府史上最長停擺落幕 就差這一步

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國參議院10日就臨時預算法案進行最終表決。新華社
美國參議院10日就臨時預算法案進行最終表決。新華社

美國參議院於美東時間10日晚間通過臨時預算法案的最終表決，朝美國政府重新開門邁進一步。接下來法案須交由眾議院表決，再由川普簽署成法。

美國政府自10月1日新會計年度開始關門至今已42天，創下歷來最長停擺紀錄，主因是國會遲遲未通過撥款法案。

這項法案在參院闖關成功後，將送交眾院表決。眾院從9月開始休會，眾院議長強生先前表示，將在本周「立即」復會。CNN10日報導，眾議員也正趕返華府，力求儘快結束這場創下最長紀錄的政府關門。

根據兩黨妥協版法案，將為聯邦政府提供資金至2026年1月30日，並撤銷白宮在政府關門後進行的聯邦雇員裁撤，且保障因關門放無薪假的雇員與持續上班的雇員均能獲補發薪資。

這項包裹法案另涵蓋3項撥款法案，將授權退伍軍人事務部、農業部等機構2026財年支出。

相關新聞

美參議院通過臨時預算！政府史上最長停擺落幕 就差這一步

美國參議院於美東時間10日晚間通過臨時預算法案的最終表決，朝美國政府重新開門邁進一步。接下來法案須交由眾議院表決，再由川...

川普女婿會晤以色列總理 討論加薩停火第2階段

美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與以色列總理尼坦雅胡今天舉行會談，討論加薩停火第2階段，華府方面則...

美能源部長：核電業將拿到官方最多貸款 任內啟動數十座核電廠建設

美國能源部長萊特周一表示，在川普政府推動加速興建核電廠的政策下，核能建設將是能源部主要放款對象。

美聯邦政府關門最長紀錄進入尾聲 參院通過撥款法案

美國聯邦政府關門進入第41天，聯邦參議院繼9日打破朝野僵局之後，10日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年1月...

川普表態支持跨黨協議、美政府最快本周重啟 但民主黨內部炸鍋

美國總統川普11日表態支持結束政府停擺的跨黨派協議，這一重大進展預告聯邦政府可能在數日內重新開張。

FBI局長被爆違背承諾 衝擊英美情報合作關係

今年5月在倫敦近郊一場秘密會議上，英國國內情報局（MI5）局長麥卡倫（Ken McCallum）向美國聯邦調查局（FBI...

