美參議院通過臨時預算！政府史上最長停擺落幕 就差這一步

美國參議院於美東時間10日晚間通過臨時預算法案的最終表決，朝美國政府重新開門邁進一步。接下來法案須交由眾議院表決，再由川普簽署成法。

美國政府自10月1日新會計年度開始關門至今已42天，創下歷來最長停擺紀錄，主因是國會遲遲未通過撥款法案。

這項法案在參院闖關成功後，將送交眾院表決。眾院從9月開始休會，眾院議長強生先前表示，將在本周「立即」復會。CNN10日報導，眾議員也正趕返華府，力求儘快結束這場創下最長紀錄的政府關門。

根據兩黨妥協版法案，將為聯邦政府提供資金至2026年1月30日，並撤銷白宮在政府關門後進行的聯邦雇員裁撤，且保障因關門放無薪假的雇員與持續上班的雇員均能獲補發薪資。

這項包裹法案另涵蓋3項撥款法案，將授權退伍軍人事務部、農業部等機構2026財年支出。