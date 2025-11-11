快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

川普命航管員復工 政府停擺期間堅守崗位者可領獎金

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國政府持續停擺，航班中斷問題日益惡化，總統川普今天下令空中交通管制員立即返回工作崗位。

川普警告，未按時上班的管制員將面臨扣薪處分，他並承諾，會對在無薪情況下堅持工作的管制員發給1萬美元獎金。

自政府停擺以來，大約1萬3000名空中交通管制員和5萬名運輸安全局（TSA）人員被迫無薪工作。

在美國主要機場，每天約有20%至40%管制員缺勤，導致嚴重的延誤與航班取消。

根據航班追蹤數據，僅在今天，就有近2000個航班取消，超過5800個航班延誤。

為了因應人手短缺，美國聯邦航空總署（FAA）已要求主要機場在14日前將航班計畫削減約10%。

運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，運輸部正努力留住管制員並招聘新人，工會領袖則呼籲政府提供更大的支持，並盡快恢復正常運作。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

瑞士接近與美國達成貿易協議 稅率有望降至15%

日學者：高市未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

美聯邦政府關門近尾聲 川普籲航管人員現在就回去上班

BBC拼接演講內容 川普威脅提起310億元訴訟

相關新聞

美參議院通過臨時預算！政府史上最長停擺落幕 就差這一步

美國參議院於美東時間10日晚間通過臨時預算法案的最終表決，朝美國政府重新開門邁進一步。接下來法案須交由眾議院表決，再由川...

川普女婿會晤以色列總理 討論加薩停火第2階段

美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與以色列總理尼坦雅胡今天舉行會談，討論加薩停火第2階段，華府方面則...

美能源部長：核電業將拿到官方最多貸款 任內啟動數十座核電廠建設

美國能源部長萊特周一表示，在川普政府推動加速興建核電廠的政策下，核能建設將是能源部主要放款對象。

美聯邦政府關門最長紀錄進入尾聲 參院通過撥款法案

美國聯邦政府關門進入第41天，聯邦參議院繼9日打破朝野僵局之後，10日晚間通過短期延長撥款法案，擬延長政府預算至明年1月...

川普表態支持跨黨協議、美政府最快本周重啟 但民主黨內部炸鍋

美國總統川普11日表態支持結束政府停擺的跨黨派協議，這一重大進展預告聯邦政府可能在數日內重新開張。

FBI局長被爆違背承諾 衝擊英美情報合作關係

今年5月在倫敦近郊一場秘密會議上，英國國內情報局（MI5）局長麥卡倫（Ken McCallum）向美國聯邦調查局（FBI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。