川普命航管員復工 政府停擺期間堅守崗位者可領獎金

美國政府持續停擺，航班中斷問題日益惡化，總統川普今天下令空中交通管制員立即返回工作崗位。

川普警告，未按時上班的管制員將面臨扣薪處分，他並承諾，會對在無薪情況下堅持工作的管制員發給1萬美元獎金。

自政府停擺以來，大約1萬3000名空中交通管制員和5萬名運輸安全局（TSA）人員被迫無薪工作。

在美國主要機場，每天約有20%至40%管制員缺勤，導致嚴重的延誤與航班取消。

根據航班追蹤數據，僅在今天，就有近2000個航班取消，超過5800個航班延誤。

為了因應人手短缺，美國聯邦航空總署（FAA）已要求主要機場在14日前將航班計畫削減約10%。

運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，運輸部正努力留住管制員並招聘新人，工會領袖則呼籲政府提供更大的支持，並盡快恢復正常運作。